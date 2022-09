Tudor Cucu Dumitrescu - din această toamnă în echipa de actori a Teatrului Stela Popescu 07.09.2022

Tânărul actor Tudor Cucu Dumitrescu face parte din această toamnă din echipa Teatrului „Stela Popescu” din Bucureşti. Nominalizat în 2022 la categoria Cel mai bun actor la Premiile UNITER pentru rolul Alan Strang din spectacolul „Equus” de Peter Shaffer, direcția de scenă Victor Ioan Frunză, Tudor Cucu Dumitrescu poate fi văzut pe scena Teatrului Stela Popescu şi în producţiile “Lampio şi grăuntele de lumină” şi “Revolta poveştilor”.

