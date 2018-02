Tu ce ai face cu două milioane de euro? S-a câştigat marele premiul la Loto 6/49, în valoare de două milioane de euro 12.02.2018

Loteria Română anunţă că a fost câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de două milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iaşi.

Premierul Mihai Tudose şi-a înaintat luni seară demisia din funcţie, urmând ca aceasta să fie transmisă Administraţiei Prezidenţiale în cursul zilei de marţi, se arată într-un

Retailerul online eMAG vine cu oferte imbatabile la incaltamintea de sezon.

Şi vicepremierul Marcel Ciolacu şi-a înaintat demisia din funcţia deţinută în Guvern, luni seară, mulţumindu-le colegilor săi din Cabinetul Tudose şi susţinând că se va întoarce "cu fruntea sus" în Parlament, unde va continua să se

Viorel Lis şi-a pregătit cerinţele post-mortem. Acestea se adresează în special soţiei sale, Oana. Fostul primar al Capitalei îi cere soţiei sale să nu se mărite nici cu acte şi nici în biserică după moartea lui. De asemenea, Viorel Lis

Un Vulcan din Filipine a erupt, iar lumea este evacuată de urgență. Erupția a început acum o săptămână, dar experții se tem de ce e mai

Personalitate marcantă a lumii medicale româneşti, recunoscută şi pe plan internaţional pentru performanţele sale, Maria Cuţarida-Crătunescu, născută la Călăraşi, a intrat în istorie. A făcut studii la Montpellier şi la Paris,

Zeci de milioane de oameni suferă de boli în faţa cărora medicina actuală continuă să fie neputincioasă, în ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii. Unele dintre ele au fost cunoscute încă din antichitate, în timp ce altele,

Un cutremur moderat, cu magnitudinea 4,4, a fost resimţit luni seară în capitala Greciei, au anunţat specialişti şi Observatorul naţional din Atena care iniţial informase că magnitudinea a fost

Preşedintele Klaus Iohannis îl va primi, marţi, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la

Treisprezece copii, ţinuţi captivi de părinţii lor au fost eliberaţi de poliţie în California. Un bărbat și o femeie au fost arestați. Victimele au între 2 şi 29 de ani, a comunicat Departamentul de Poliţie al Comitatului Riverside,

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, după ce premierul Mihai Tudose a anunţat că demisioneză, ca urmare a restragerii sprijinului politic, că structura noului Guvern nu trebuie schimbată, el arătând că miniştrii din

Era firesc ca Mihai Tudose să plece din funcția de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD. Asta spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, care constată și că social-democraţii mai mult s-au certat decât au guvernat.

14 oameni de cultură care s-au făcut remarcaţi prin creaţiile lor pe parcursul anului trecut au fost premiaţi luni, 15 ianuarie, la Gala premiilor anuale în domeniul culturii, ediţia 2018, organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii,

Dacă te-ai săturat să încerci tratamentele scumpe din saloane pentru a stopa căderea părului şi nu eşti deloc mulţumită, încearcă acest remediu pe bază de iaurt! Rezultatele pozitive nu vor întârzia să

Şapte utilaje se află în trafic de azi dimineaţă pe drumurile judeţene din Călăraşi, acţionând cu material antiderapant(nisip în amestec cu sare) pentru prevenirea

Consiliul municipal Chişinău a prevăzut în bugetul pentru anul curent un fond de 500 de mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor de acordare a ajutorului medical de urgenţă persoanelor din categoriile social-vulnerabile care nu sunt asigurate

Femeia de afaceri Tereza Prisecaru, patroana Tess Conex, a fost închisă în Penitenciarul Iaşi după ce a fost condamnată, definitiv, la cinci ani de închisoare cu executare. Prisecaru a fost ridicată de Poliţie luni seară, 15 ianuarie, şi

În acest moment, prin reţeaua Eures, sunt disponibile 603 locuri de muncă. Potrivit AJOFM Dâmboviţa, solicitările vin din ţări precum Belgia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Norvegia, Finlanda, Olanda, Germania, Slovenia, Malta, Danemarca şi

Poliţiştii din Olt, ajutaţi de colegi din alte cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, efectuează, marţi, 16 ianuarie 2018, percheziţii la sediile unor firme şi domiciliul unor persoane într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 2 milioane

Maria Şarapova (48 WTA) a început bine 2018: a avansat până în semifinalele turneului de la Shenzhen şi a obţinut o victorie categorică în primul tur de la Australian