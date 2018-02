Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală 11.02.2018

11.02.2018 Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală, duminică dimineață. Un membru al echipajului de scafandri trimis la fața locului a intrat în apa pentru scoaterea victimei. Potrivit primelor



Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală

Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală, duminică dimineață. Un membru al echipajului de scafandri trimis la fața locului a intrat în apa pentru scoaterea victimei. Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie de aproximativ 60-70 de ani. Trupul acesteia a fost găsit în […] Post-ul Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală apare prima dată în Libertatea.ro.

Trupul unei femei a fost găsit plutind în apropriere de malul lacului, în parcul IOR din Capitală

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

După ce a slăbit 41 de kiograme în 11 luni, celebra prezentatoare TV Oprah Winfrey a împărtăşit în cadrul unei emisiuni cum arată meniul unei zile din viaţa ei, subliniind importanţa alegerilor care să satisfacă preferinţele alimentare ale

Ford este una dintre cele mai importante prezenţe din cadrul Salonului Auto Nord-American, care are loc în aceste zile peste ocean. Printre alte noutăţi, producătorul american a anunţat şi primul SUV electric al companiei, care are ca termen de

Grupul auto francez Renault a anunţat luni o creştere de 8,5% a volumului de vânzări globale în anul 2017, până la o cifră record de 3,76 milioane de autoturisme şi utilitare uşoare,

Marea Britanie şi Franţa sunt în pericol să înceteze orice colaborare în ceea ce priveşte apărarea şi securitatea, ca urmare a Brexitului, potrivit afirmaţiilor Lordului Ricketts, fost consilier

Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat proiectul de lege anunţat de preşedintele francez Emmanuel Macron împotriva aşa-numitelor 'ştiri false' (fake news), apreciind că aceste

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede că preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că premierul Mihai Tudose este "un fel de Dragnea de Brăila", între cei doi nefiind nicio diferenţă, amândoi fiind "la fel de răi,

Preşedintele României Klaus Iohannis a atacat luni la Curtea Constituţională legea prin care este aprobată ordonanţa de urgenţă emisă anul trecut de Guvernul României privind modificarea legii de funcţionare a Autorităţii de Reglementare în

Sorin Răducanu, fostul jucător al lui Dinamo în două perioade diferite, face o serie de acuzații extrem de dure și spune că a participat la blaturi pe vremea când îmbrăca tricoul alb-roșu. "Dinamo mai aranja meciuri

Mucegaiul este o forma de ciuperca ce se dezvolta in spatiile unde exista umiditate foarte mare, in baie, bucatarie, in spatele masinii de spalat, in jurul chiuvetei, in zonele unde exista tapet, pardoseala, in spatele placilor de teracota, dar si in

Universitatea miliardarlui George Soros de la Budapesta, Nádor u. 9, 1051, este cel mai putenic centru de spionaj al fostului KGB, acum FSB, din întreaga Uniune Europeană, scrie fostul deputat PSD Ninel Peia, pe contul său de

Temperaturile scăzute fac să fie exploatate la maximum sistemele de încălzire. Pentru a preveni producerea unor incendii iarna, militarii de la ISU ne sfătuiesc să ţinem cont de câteva

Având în vedere prognoza meteo, care anunţă ninsori pentru oraşul Constanţa până marţi dimineaţă, în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa s-a întrunit Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a fi luate măsurile de

Venus Williams, finalista de anul trecut de la Aussie Open, a fost eliminată chiar din primul tur, la fel ca şi Sloane Stephens, câştigătoarea de la US

Biblioteca Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu”, Ansamblul Folcloric ”Ţara Vrancei” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean au organizat azi, la 168 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, o manifestare culturală dedicată poetului nepereche dar

Mihai Brănescu, agent de poliţie detaşat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor Prahova, a recunoscut că a luat mită de la 52 de persoane. Banii au fost primiţi pentru ca anumite persoane să poată

Autorităţile au anunţat închiderea drumului naţional 66 A, pe porţiunea neasfaltată, între localităţile Câmpul lui Neag şi Cerna Sat. Şoseaua, nefinalizată de mai mulţi ani, a devenit celebră din cauza numeroaseleo controverse iscate

Ministerul Sănătăţii a anunţat, luni, că a transmis autorităţilor locale din Braşov toate documentele necesare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare a Maternităţii din Braşov şi a avizat structura unităţii sanitare, iar ministrul

Minora a declarat echipajului medical care i-a acordat primele îngrijiri că a fost violată de un necunoscut care a acostat-o în timp ce mergea spre

Cântăreaţa Dolores O'Riordan, solistă a cunoscutei trupe Cranberries, a îcentat din viaţă în cursul zilei de astăzi. Ea se afla la Londra, pentru nişte îngregistrări ale unei noi