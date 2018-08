Trump pune lumea în GARDĂ: Fake news-urile vor sfârşi prin a provoca un război. Sunt periculoase şi scârboase, un instrument pentru a împrăştia dihonie şi neîncredere 06.08.2018

Trump pune lumea în GARDĂ: Fake news-urile vor sfârşi prin a provoca un război. Sunt periculoase şi scârboase, un instrument pentru a împrăştia dihonie şi neîncredere

E aproape ziua în care sângele de pe podeaua sălii de presă va fi sângele de pe mâinile preşedintelui. Sunt cuvintele lui Bret Stephens, premiat cu Pulitzer, ex director al Jerusalem Post şi comentator politic de vârf al New York Times, Wall Street Journal şi NBC. Şi chiar din coloanele ziarului New York Times lansează ameninţarea sa şocantă, în trimp ce pe Twitter, Donald Trump continuă aceleaşi atacuri împotriva presei, punând pe toţi în gardă: Fake news-urile vor sfârşi prin a provoca un război.

