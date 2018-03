Trump nu riscă un război economic cu Uniunea Europeană: UE primeşte exceptare de la plata taxelor vamale pe oţel şi aluminiu 23.03.2018

23.03.2018 Trump nu riscă un război economic cu Uniunea Europeană: UE primeşte exceptare de la plata taxelor vamale pe oţel şi aluminiu Trump a oferit exceptare de la plata taxelor vamale la importurile de oţel şi aluminiu din care vin din Uniunea Europeană, astfel evitând un război economic cu aliaţii săi cheie, informează CNN



Trump a oferit exceptare de la plata taxelor vamale la importurile de oţel şi aluminiu din care vin din Uniunea Europeană, astfel evitând un război economic cu aliaţii săi cheie, informează CNN Money.

