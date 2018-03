Trump a făcut primul pas pentru a impune taxe de 50 de miliarde Chinei 22.03.2018

Donald Trump urmează să anunțe sancțiuni economice pentru China, după ce a a stabilit că țara încurajează furtul și transferul proprietăților intelectuale de la companiile din SUA, scrie BBC News. UPDATE 19.30: Președintele Donald Trump a semnat joi un ordin care deschide calea pentru impunerea de taxe pentru importurile chinezești de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Aceasta […] Post-ul Trump a făcut primul pas pentru a impune taxe de 50 de miliarde Chinei apare prima dată în Libertatea.ro.

