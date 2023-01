Trucul genial care te scapă de mucegaiul de la ferestre. Cum trebuie să procedezi 13.01.2023

13.01.2023 Trucul genial care te scapă de mucegaiul de la ferestre. Cum trebuie să procedezi Mucegaiul este o problemă extrem de supărătoare, mai ales în sezonul rece. Din ce în ce mai multe gospodine caută diverse trucuri care să le scape de această situație neplăcută. Un internaut a descoperit o […] The post Trucul genial care



Trucul genial care te scapă de mucegaiul de la ferestre. Cum trebuie să procedezi

Mucegaiul este o problemă extrem de supărătoare, mai ales în sezonul rece. Din ce în ce mai multe gospodine caută diverse trucuri care să le scape de această situație neplăcută. Un internaut a descoperit o […] The post Trucul genial care te scapă de mucegaiul de la ferestre. Cum trebuie să procedezi appeared first on Cancan.

Trucul genial care te scapă de mucegaiul de la ferestre. Cum trebuie să procedezi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Angelica Fodor, fosta şefă a creşelor din Ploieşti, implicată, la finalul anului trecut, în scandalul furtului din mâncarea copiilor, merge în continuare la serviciu, deşi asupra ei planează suspiciuni de luare de mită şi

Ovidiu Şandor, CEO, Mulberry Development, spune că anul acesta plănuieşte să investească într-un nou domeniu, mai exact în finanţarea start-up-urilor din diverse domenii, dar care se folosesc de tehnologie pentru a crea un model de business

Proprietarii de spaţii de cazare din zona montană Rânca, din judeţul Gorj, se plâng de faptul că au fost nevoiţi să anuleze o serie de rezervări din cauza lipsei apei, deşi au contract de furnizare cu operatorul de apă şi canal

Imagini spectaculoase cu un pod de pe o autostradă din nord-estul Germaniei, demolat prin implozie

Un bărbat a fost reţinut şi alţi patru sunt în continuare căutaţi de Poliţia Alba pentru înşelăciune şi violare de domiciliu, în legătură cu lucrări de înocluire a scocurilor la case. Oamenii legii au făcut percheziţii în trei

Miliardarul Peter Thiel va părăsi consiliul de administraţie al companiei mamă a Facebook, Meta, a anunţat luni compania, după un mandat îndelungat care a văzut ascensiunea reţelei de socializare şi susţinerea sa vocală a lui Donald

Producătorul de prefabricate ASA CONS din Turda, constructorul fabricii de MDF din Oarja, de lângă Piteşti, un proiect de 150 mil. euro a concernului turc Yildiz Entegre, a finalizat anul trecut un proiect de investiţii de aproximativ 1 mil.

Consumul regulat de suc de pătrunjel prospăt ajută la oxigenarea țesuturilor și stimulează funcția glandelor suprarenale și

Arădenii racordați la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic riscă să rămână fără căldură în plină iarnă, din cauza faptului că primăria municipiului nu își mai permite să achite facturile la gaz, care se ridică, în

Aproape 30 de hectare de vegetaţie uscată au ars, luni după-amiază, în apropierea localităţii Satu Nou, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)

Lanţul de bijuterii Teilor, cu bonduri de 45 mil. lei listate pe segmentul AeRo al Bursei de la Bucureşti, l-a recrutat pe Giani Kacic în funcţia de director financiar (CFO), poziţie din care acesta va fi responsabil de coordonarea operaţiunilor

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, miercuri, 9 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit raportului […] The

CFR Cluj a solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 46 al meciului cu UTA. În urma unui carambol în careul oaspeților, mingea a ajuns la Billel Omrani, introdus pe teren la pauză. Francezul a șutat, Idriz Batha a respins cu piciorul, iar

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a demarat procedurile pentru plângerea penală împotriva lui George Simion, în urma incidentului care a avut loc luni, la pupitul Parlamentului. După un schimb violent de replici, provocat de gestul lui Simion de a

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu a declarat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul Germaniei la Bucureşti, E.S. Dr. Peer Gebauer, în cadrul căreia au fost dezbătute subiecte de interes comun pentru cele două state, pe linie de

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi soți a devenit virală. Nevastă-mea mi-a găsit telefonul și a început să-mi citească mesajele: – Cine dracu’ e Alina?!? zbiera ea. […] The

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, joi, 10 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit ultimului […] The post

Exporturile de bunuri României au fost de aproape 75 de mld. de euro în 2021, marcând astfel cel mai bun an din istoria economică a României. Importurile au crescut de asemenea, dar cu un ritm mai alert, şi au atins valoare de peste 98 de mld. de

Clinceni - FCSB | Contra Academicii, Andrei Burlacu (25 de ani) a debutat în tricoul roș-albaștrilor la 7 luni după transfer! Burlacu a intrat pe teren la pauză, când FCSB conducea deja cu 2-0. I-a luat locul în atac lui Florinel Coman, autorul

Vremea se încălzește din data de 9