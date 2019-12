Trofeu pentru Ana Bogdan, la Dubai: a învins-o clar în finală pe campioana Wimbledonului junioarelor 15.12.2019

15.12.2019 Trofeu pentru Ana Bogdan, la Dubai: a învins-o clar în finală pe campioana Wimbledonului junioarelor Săptămână de vis pentru Ana Bogdan, la Dubai. Frumoasa jucătoare din Sinaia, 27 ani, locul 121 WTA, a câştigat, duminică, trofeul celui mai important turneu ITF organizat în luna decembrie, dotat cu premii totale în valoare de 100.000



Trofeu pentru Ana Bogdan, la Dubai: a învins-o clar în finală pe campioana Wimbledonului junioarelor

Săptămână de vis pentru Ana Bogdan, la Dubai. Frumoasa jucătoare din Sinaia, 27 ani, locul 121 WTA, a câştigat, duminică, trofeul celui mai important turneu ITF organizat în luna decembrie, dotat cu premii totale în valoare de 100.000 dolari.

Trofeu pentru Ana Bogdan, la Dubai: a învins-o clar în finală pe campioana Wimbledonului junioarelor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ora de vara 2019 // La noapte dormim mai puţin. Asta pentru că trecem la ora de vară. Aşa că vom da ceasul înainte cu o oră, iar ora 3 va deveni ora 4. Citește mai

Activităţile de căutare şi investigare desfăşurate de poliţişti, în perioada 1 – 29 martie, au avut ca rezultat clarificarea a 862 de cazuri de persoane dispărute sau pe numele cărora existau mandate emise de instanţele de

Deputaţii din statul Georgia, în sudul Statelor Unite, au votat vineri o lege antiavort, cea mai strictă din ţară în materie de posibilă perioadă de intervenţie, în ciuda ameninţărilor cu boicotul ale starurilor de la Hollywood, scrie

Actorul american George Clooney îndeamnă la boicotarea a nouă hoteluri de lux care au legătură cu sultanul din Brunei, bogat stat petrolier din Asia de Sud-Est care se pregăteşte să instaureze pedeapsa cu moartea în cazul persoanelor

Un seism cu magnitudine 5,3 s-a produs în Grecia continentală, sâmbătă, şi a fost resimţit până la Atena însă, după primele informaţii, nu au fost înregistrate pagube, a anunţat Observatorul naţional, citat de

În încercarea de a anula raportul OLAF, ce stă la baza dosarului Tel Drum, dosar în care liderul PSD este acuzat de mai multe fapte de corupţie, acesta a dat în judecată chiar Comisia Europeană, invocând dreptul de a fi ascultat şi de a avea

Janet Jackson şi legendarele formaţii britanice Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie şi Deff Lepard au intrat împreună, vineri, în 'Rock and Roll Hall of Fame', celebrul panteon al muzicii rock,

Anual, începând cu 2007, în ultima sâmbătă a lunii martie se sărbătoreşte Ora Pământului - Earth Hour - eveniment internaţional care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de curent electric faţă

Fulham și Manchester City se întâlnesc ACUM într-un meci din etapa a 32-a din Premier League. „Cetățenii” revin pe primul loc dacă se vor impune în partida care este televizată de Eurosport și liveTEXT pe

ACUM are loc derby-ul Seriei a III-a din Liga 3, FC U Craiova 1948 - AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele. Partida se joacă la Severin și va fi liveVIDEO pe contul de youtube al FC U Craiova 1948 și pe GSP.RO. live » FC U Craiova 1948 - AFC

Fostele modele care au fost lansate și care au lucrat cu regretata creatoare de modă Zina Dumitrescu îi aduc un ultim omagiu acesteia la locul din fața Casei de Modă Venus, acolo unde pe vremuri aveau loc cele mai importante prezentări. Sâmbătă,

Gheorghe Petrică Paraschiv, fost pugilist cunoscut în anii 90 şi primul român care a obţinut o centură importantă, a fost arestat, alături de alţi cinci colegi de la sala de box. Poliţiştii de la crimă organizată au descoperit că cei şase

Mick Schumacher se dovedește a fi cu adevărat fiul tatălui său și va duce, se pare, mai departe, numele familiei. El a înregistrat deja o mică performanță în prima cursă de Formula 2 la care a participat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad l-au reţinut pentru 24 de ore pe Sergiu Mârza, adjunctul Poliţiei Rutiere Arad, într-un dosar de contrabandă cu

Nu cu mult timp în urmă am ajuns pe la un tîrg de vechituri, adică de antichităţi, sună mai puţin insalubru, pe undeva pe la Romexpo. Am plecat de acolo cu mai multe chestii printre care şi o grămadă de înscrisuri olografe ale unor literaţi.

Primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat sâmbătă că vrea să organizeze pe 26 mai un referendum local privind interzicerea sălilor de jocuri de noroc şi pariuri din Voluntari. Primarul a subliniat că nu vrea să contracareze

Prim-ministrul britanic Theresa May are în vedere să prezinte deputaţilor pentru a patra oară acordul de retragere din Uniunea Europeană, pentru a evita o ieşire brutală, fără acord, la 12 aprilie, scrie

Karolina Pliskova (Cehia, 27 de ani, 7 WTA) și Ashleigh Barty (Australia, 22 de ani, 11 WTA) dispută ACUM finala turneului feminin de la Miami. Partida a început la ora 19:10 și este liveSCORE & VIDEO pe GSP.ro și în direct la TV

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost prins timp de trei zile într-un pod. Acesta a intrat într-o gaură din pod, însă nu a mai putut ieși. Protagonistul se numește Edison Enrique. Are 24 de ani și nu are un acoperiș deasupra capului. În

Parlamentarii britanici vor dezbate luni diferite scenarii pentru Brexit, iar potrivit unor informații transmise de BBC, Theresa May ar putea cere Parlamentului să voteze pentru a patra oară acordul de retragere din UE. Parlamentul a respins,