Triplă aniversare pentru Alin Oprea de la Talisman. Artistul a fost sărbătorit pe scenă, de iubita lui, într-un concert live! 22.11.2021

22.11.2021 Triplă aniversare pentru Alin Oprea de la Talisman. Artistul a fost sărbătorit pe scenă, de iubita lui, într-un concert live! Alin Oprea de la Talisman a avut parte de o surpriză incredibilă pe scenă, într-un concert live! Iubita lui, Medana, a fost alături de el la Arad, la lansarea proiectului ”Talisman-Filarmonik”. În cursul zilei de […] The post Triplă



Triplă aniversare pentru Alin Oprea de la Talisman. Artistul a fost sărbătorit pe scenă, de iubita lui, într-un concert live!

Alin Oprea de la Talisman a avut parte de o surpriză incredibilă pe scenă, într-un concert live! Iubita lui, Medana, a fost alături de el la Arad, la lansarea proiectului ”Talisman-Filarmonik”. În cursul zilei de […] The post Triplă aniversare pentru Alin Oprea de la Talisman. Artistul a fost sărbătorit pe scenă, de iubita lui, într-un concert live! appeared first on Cancan.

Triplă aniversare pentru Alin Oprea de la Talisman. Artistul a fost sărbătorit pe scenă, de iubita lui, într-un concert live!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele principal BET, al celor mai tranzacţionate 17 acţiuni de la bursa românească, a atins joi după-amiază pragul psihologic de 10.000 de puncte pentru prima oară din 21 februarie 2020

Medicul român Ion Alexie, care lucrează în Statele Unite, în Las Vegas, a explicat pe contul său de YouTube de ce sunt testate pozitiv persoane care au fost vaccinate. Ion Alexie atrage atenţia că inclusiv după doza a doua vor apărea cazuri

Averile celor mai bogaţi oameni ai lumii au crescut puternic anul trecut chiar în condiţiile în care pandemia a devastat economiile, o tendinţă care reînvie apelurile pentru taxarea întregii acestei avuţii noi, notează

CBN Agrotech, furnizor de soluţii de monitorizare şi automatizare a proceselor din silozuri agricole, a înregistrat o dublare a veniturilor în 2020, an afectat de pandemia de COVID-19 şi criza sanitară, ajungând astfel la 0,5 mil. euro, iar pentru

Brentford, care n-a jucat niciodată în Premier League, a virat un „11” de 150 milioane de euro elitei engleze în ultimii 5 ani. Nu mai puțin de 13 jucători care au trecut pe la Brentford au debutat în Premier League în ultimii 5 ani. 90%

Agenția Europeană pentru Medicamente ar putea aproba în scurt timp modificarea modului de administrare a vaccinului anti-Covid Pfizer-BioNTech, în sensul extragerii a șase doze dintr-un fiolă, în loc de

Temperatura record de -38,5 grade Celsius a fost înregistrată, joi, la stația meteo Vega de Liordes, situată la o altitudine de 1.874 de metri altitudine, în provincia nord-vestică Leon, anunță Euronews. Dacă va fi confirmată de agenția

Sebastian Constantinescu, direc­to­rul general al agenţiei de turism Tra­vel Planner, spune că anul acesta se arată a fi unul bun, dar revenirea turis­mu­lui va fi în strânsă legătură cu evo­luţia

Un bărbat de 41 de ani din Argeş a fot izbit cu toporul în cap chiar de fratele său, cu 8 ani mai tânăr. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. Vineri va fi prezentat în faţa instanţei, cu propunere de arestare

Piaţa locală a muncii a trecut prin multe încercări în 2020, un an dominat de pandemia de

Sortimentul mare de huse telefon, prezentate în magazinul online etuo.ro, cu siguranță va ajuta fiecare cumpărător să aleagă ceva unic pentru dispozitivul său. La selectarea protecției pentru

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 149.093, după ce sâmbătă, 9 ianuarie, au fost înregistrate 424 de cazuri, în urma procesării a 2.148 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, opt persoane au fost răpuse de noul

Localităţile Bragadiru şi Chiajna, din judeţul Ilfov, ies din carantină începând de vineri, ora 22:00, potrivit unui anunţ al Prefecturii Ilfov, citat de Agerpres. „În urma evaluării analizelor de risc ale comunităţilor din oraşul

Mihai Bordeanu este numit, începând din 1 ianuarie, în funcția de Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head Romania(din 1 februarie), anunță compania. În urma organizării

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut vineri de la 1,80% la 1,79%, cel mai redus nivel după cel de 1,78%, atins pe 11 octombrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca

Barcelona a câștigat pe terenul celor de la Granada, 4-0, în etapa a 18-a din La Liga. Formația catalană a legat trei succese „afară” în 2021, cu Messi reușind un assist și patru goluri, din două „duble” la rând. Acesta a ajuns la

Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, a murit în spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. El fusese internat însă pentru altă boală, iar COVID-19 i s-a depistat ulterior. Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, avea […] The

Vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 continuă în România. Astăzi au primit prina doză din tratament 9.595 de persoane. În total 101.301 de oameni au fost imunizați până în prezent. Toți a

În ziua de 24 martie 2020, furios că nu are cu ce să-şi cumpere aurolac, un tânăr de 22 de ani din comuna Iveşti, județul Galați, a intrat ca să caute bani în curtea unei femei din sat. Ştia despre ea doar că „vinde la piaţă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri achiziționarea a 300 de milioane de doze de vaccin anticoronavirus produs de Pfizer/BioNTech, scrie publicația Deutsche Welle. Această nouă tranșă se adaugă celorlalte 300 de