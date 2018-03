Trenuri anulate. Chiciura de pe firele de contact a blocat traficul la Ciulniţa 19.03.2018

Mai multe trenuri spre Constanţa au fost anulate din cauza fenomenului de chiciură de pe firele de contact. Între Ciulnişa şi Constanţa nu poate fi folosită tracţiunea cu locomotive electrice. Conform CFR Călători, trenurile de la Bucureşti Nord către Constanţa, Craiova, Galaţi, Ploieşti şi retur au acumulat întârzieri de până la 145 de minute, luni dimineaţă

