Trenul de aterizare al unui avion a luat foc pe Aeroportul din Cluj 15.10.2021

Un avion a aterizat, vineri seară, pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, având un incendiu la trenul de aterizare, scrie Monitorul de Cluj. Toți pasagerii care se întorceau din Egipt au fost evacuați în siguranță. Mai multe zboruri sunt



Un avion a aterizat, vineri seară, pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, având un incendiu la trenul de aterizare, scrie Monitorul de Cluj. Toți pasagerii care se întorceau din Egipt au fost evacuați în siguranță. Mai multe zboruri sunt întârziate, a anunțat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj-Napoca, într-o intervenție la Digi24. Aterizarea a avut loc în […]

