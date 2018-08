Tren în flăcări, în Prahova! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale 25.08.2018

25.08.2018 Tren în flăcări, în Prahova! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale Un incendiu puternic a izbucnit la primele ore ale dimineții la o locomotivă CFR aflată în zona Valea Călugarească din Prahova. Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat la nivelul compartimentului motor. Trenul transporta benzină



Tren în flăcări, în Prahova! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit la primele ore ale dimineții la o locomotivă CFR aflată în zona Valea Călugarească din Prahova. Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat la nivelul compartimentului motor. Trenul transporta benzină și motorină în 27 de vagoane. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Locomotiva a fost decuplată de vagoane iar incendiul […] The post Tren în flăcări, în Prahova! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale appeared first on Cancan.ro.

Tren în flăcări, în Prahova! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep a mai primit o veste excelentă din partea WTA. Citește mai

Traficul pe Autostrada Soarelui este serios îngreunat pe sensul spre Bucureşti, la kilometrul 56, din cauza unui accident. Citește mai

Viitorul a încheiat la egalitate cu echipa olandeză Vitesse Arnhem, scor 2-2 (1-0), meciul care a avut loc joi, pe Stadionul Central al Academiei Hagi din Ovidiu, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League.

Vicepreşedintele american, Mike Pence, a criticat joi Turcia pentru trimiterea la închisoare a pastorului american Andrew Brunson şi a ameninţat Ankara cu noi sancţiuni dacă bărbatul nu va fi eliberat, scrie

Iulian Luca, poliţistul local din Hunedoara care a salvat viaţa unei femei care intenţiona să se sinucidă aruncându-se de pe un bloc turn, a

FC Viitorul Constanţa a încheiat la egalitate cu echipa olandeză Vitesse Arnhem, scor 2-2 (1-0), meciul care a avut loc joi, pe Stadionul Central al Academiei Hagi din Ovidiu, în prima manşă a turului al doilea

Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape două ori (83%) în luna iunie a acestui an, ajungând la 14,97 miliarde de lei, faţă de 8,14 miliarde de lei în primele cinci luni al acestui an, potrivit

Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a numit-o în funcţia de consilier pe Mariana Alexandru, fost procuror în cadrul DNA. Mariana Alexandru a ocupat funcţia de procuror-şef adjunct

Hotărârea de Guvern privind studiul de prefezabilitate pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Braşov în parteneriat public-privat (PPP) ar putea fi adoptată în prima şedinţă de Guvern, a declarat, joi

Gigi Becali a făcut declarații imediat după victoria echipei în Slovenia. "Dacă te impui 2-0, nu ai ce spune. Ești calificat, ăsta era scopul. E adevărat, nu a fost un meci extraordinar, dar adversara

Gică Hagi a făcut o radiografie a partidei de la Ovidiu, unde echipa sa a ținut-o în șah pe Vitesse, locul 6 sezonul trecut, scor 2-2. - Domnule Hagi, sunteți mulțumit după acest 2-2?- Am făcut totul bine timp de 60 de minute și după s-a

Astăzi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta în Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine în etapa a 2-a, contra

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur, joi seară, practica blocării mesajelor postate de politicieni conservatori pe Twitter, avertizând că va cere investigarea platformei de microblogging, informează site-ul de ştiri

O filmare absolut terifiantă, care surprinde forţa dezlănţuită a naturii, a devenit viral în întreaga lume. Citește mai

Copil de 4 ani lovit de o mașină la volanul căreia se afla nepoata lui Bercea Mondialul. Femeia era băută și a și fugit de la locul accidentului, potrivit realitateadecraiova.net. Citește mai

Ca să ai o inimă sănătoasă, nu trebuie să faci ceva complicat, ci doar să ții cont de câteva reguli care s-au demonstrat că au un impact semnificativ asupra sistemului cardiovascular. Citește mai

IOHANNIS a dat legea care OBLIGĂ ROMÂNII SĂ PLĂTEASCĂ pentru apa de

România devine tot mai interesantă pentru străini. Se cheltuiesc sume

Consumul de date mobile a explodat în al doilea trimestru, fiind cu 80% mai mare faţă de T2

Au cucerit lumea graţie calităţilor incontestabile, indiferent de genul muzical promovat, dar au şi părăsit-o prematur, lăsând în urma lor milioane de fani îndureraţi. Artişti de talia lui Jim Morrison, Janis Joplin sau, mai apropiaţi