Trei scenarii care ar putea opri pandemia de coronavirus 21.03.2020

21.03.2020 Trei scenarii care ar putea opri pandemia de coronavirus Britanicii susțin, într-o analiză publicată de BBC, că în cazul pandemiei de coronavirus carantina totală nu este sustenabilă pe termen lung pentru că efectele economice și sociale ar fi catastrofale. Potrivit publicației mai sus menționate,



Trei scenarii care ar putea opri pandemia de coronavirus

Britanicii susțin, într-o analiză publicată de BBC, că în cazul pandemiei de coronavirus carantina totală nu este sustenabilă pe termen lung pentru că efectele economice și sociale ar fi catastrofale. Potrivit publicației mai sus menționate, statele afectate au nevoie, de fapt, de o „cale de ieșire” din strategia actuală, pentru a ridica restricțiile și a […] The post Trei scenarii care ar putea opri pandemia de coronavirus appeared first on Cancan.ro.

Trei scenarii care ar putea opri pandemia de coronavirus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După o perioadă cenuşie, Caroline Wozniacki s-a calificat în prima ei finală din acest an, însă a fost învinsă în ultimul act la

Cît mergi spre Strasbourg - neuitatul leagăn al limbii franceze, cu şapte moschei vioaie şi o catedrală cedată turiştilor - te simţi european în carne, oase şi trafic. Pe drum, se înşiră, sorbind kilometri, sute de camioane cu numere de

Mai mulţi parlamentari propun, într-o iniţiativă legislativă, ca pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să aibă dreptul la investigaţii gratuite de screening, la solicitarea proprie sau pe baza unei trimiteri de

Stresul cronic poate duce la declanşarea unor boli precum osteoporoza, hipertensiunea arterială, boli ale inimii, obezitate sau depresie deoarece nivelul ridicat de cortizol reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva bolilor. Despre

Cele mai scumpe și performante aeronave de luptă F-35 ar putea ajunge și în dotarea Armatei Române. SUA vrea să extindă vânzările acestora către cinci noi state, în contextul în care Rusia se

Numărul mediu de angajaţi raportat de companie a urcat cu peste 240 de persoane anul trecut, conform datelor de la

Bancherii sunt, în mod tradiţional, pasionaţi de cifre. Arta e, în mod tradiţional, despre frumuseţe. Doar că, dincolo de tradiţie, arta e şi despre cifre. Iar bancherii, dincolo de numere, sunt, uneori, şi iubitori de

Fribourg Development, diviziunea de real estate a fondului de investiţii Fribourg Capital con­trolat de Ion Sturza, fost premier al Republicii Mol­dova, discută cu americanii de la White Star Real Estate vânzarea birourilor Liberty din

Cei mai mulţi oameni au cancer în corpul lor, dar sistemul imunitar distruge celulele bolnave, înainte să se dezvolte într-o afecţiune incurabilă. Alţii, însă, ajung să se lupte cu această problemă.

Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei trimiși în judecată în dosarul Revoluției, a declarat la Digi24 că este ”sugrumat de indignare” și l-a acuzat pe procurorul general, Augustin Lazăr, că este

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

O întrebare simplă de matematică a încins internetul şi i-a împărţit pe "matematicieni" în două tabere. Cât fac 2-1+1=? Citește mai

Deputatul de Gorj Victor Ponta a mers în pelerinaj la Muntele Athos, unde a vizitat Schitul Prodromu, singurul schit românesc de pe muntele din Grecia, potrivit realitateadegorj.net. Citește mai

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat la conferinţa de presă ce a avut loc cu ocazia inaugurării noul sediu al Sectorului Poliţiei de Frontieră Isaccea al Gărzii de Coastă, că situaţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, va fi clarificată

PNL urmează să depună luni o nouă moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici. Liberalii critică declaraţiile ministrului, care, printre altele, preciza săptămâna trecută că ţările europene din care pleacă multă

În a cincea săptămână a Postului Mare, în lăcaşurile de cult ortodoxe sunt oficiate slujba Deniei Canonului Mare (miercuri) şi a Deniei Acatistului Bunei Vestiri

2019 se anunţă încă un an de sacrificiu pentru RADET, regie aflată în moarte clinică şi care nici în acest an nu va beneficia de statutul de „prioritate zero” în bugetul Municipalităţii, arată o analiză Frames realizată în baza

Aţi ascultat vreodată un concert de harpă ? Vă place muzica inspirată de ritmurile pline de ”foc” ale Spaniei şi ale Americii

Traficul rutier a fost restricţionat, luni dimineaţă, pe DN2 E85 în localitatea Gura Câlnău. Un microbuz de transport marfă s-a răsturnat, iar doi bărbaţi au necesitat îngrijiri

În urma unei razii organizate sâmbătă seară, poliţiştii din Dâmboviţa au constatat 7 infracţiuni şi au aplicat 454 de sancţiuni contravenţionale a căror valoare se ridică la 145.355 de