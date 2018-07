Trei motive pentru a vizita un dealer Land Rover 24.07.2018

Numeroase vedete din România și de peste tot din lume preferă marca britanică Land Rover, recunoscută la nivel internațional pentru unele dintre cele mai bune mașini cu transmisie integrală din lume, dar și cele mai frumoase, modelul Range Rover Velar primind anul acesta titlul de cea mai frumoasă maşină din lume, în cadrul galei 2018 […] The post Trei motive pentru a vizita un dealer Land Rover appeared first on Cancan.ro.

Nu doar medicamentele din farmacii sunt eficiente în tratarea herpesului, ci şi cele oferite de farmacia verde a naturii. Îţi spunem care sunt acestea, cum să le prepară şi

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a distribuit duminică seara pe pagina sa de Facebook, fără a adăuga niciun comentariu, un filmuleţ în care mai mulţi protestatari erau îndepărtaţi de autorităţi cu tunuri de apă. Filmarea de doar 19

Prinţul Louis Arthur Charles, al treilea copil al prinţului William cu ducesa Kate Middleton, va fi botezat luna viitoare de Arhiepiscopul de Canterbury, iar în presa internaţională au apărut câteva nume în dreptul viitorilor naşi ai

Peste 3.600 de absolvenţi ai claselor a XII-a susţin din Dolj au susţinut prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Doi elevi au fost eliminaţi de la BAC pentru fraudă, unul a fost găsit cu căşti, iar altul cu

Serviciul Român de Informaţii (SRI) transmite luni un mesaj "în urma ultimelor evenimente şi declaraţii publice”, spunând că este regretabil că se fac afirmaţii false şi acuzaţii nefondate despre instuţie şi condamnă aceste"„încercări

Preşedintele turc în exerciţiu, Recep Tayyip Erdogan, a fost reales în fruntea statului în urma alegerilor anticipate de duminică şi va beneficia de acum înainte de prerogative

Sâmbătă, 30 iunie 2018, începând cu ora 21,00, în Sala Auditorium de la Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, se va desfăşura evenimentul ştiinţific „Asteroid Day”, în cadrul căruia va fi organizată o

Donald Trump a solicitat deportarea imediată a persoanelor care intră ilegal în SUA înapoi în ţara de unde au venit, fără niciun proces juridic, duminică, prin intermediul unei postări pe Twitter. “Nu

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, consideră că cine are pretenţii pentru o viitoare guvernare "trebuie să pună umărul la curăţarea răului generat pe obsesiile lui Liviu

Podul metalic de la Mărăcineni va fi redeschis în 30 august, a anunţat, luni, prefectul de Buzău, Carmen Ichim. Prefectul judeţului Buzău a dat asigurări luni că "lucrările sunt în

Senatorul UDMR Cseke Attila a declarat luni că formaţiunea din care face parte nu susţine modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, menţionând că aceste proiecte legislative importante

Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, luni, pentru 4 iulie, discutarea sesizării PNL şi USR privind Legea manualului şcolar. Potrivit ordinii de zi de pe pagina de internet a CCR,

Preşedintele liberal, Ludovic Orban, a anunţat luni în urma şedinţei Biroului Executiv al PNL că negocierile cu diverse grupuri parlamentare, în vederea susţinerii moţiunii de cenzură,

Trupa americană Black Eyed Peas va fi prezentă pe scena principală Untold de la Cluj-Napoca, în ultima zi a festivalului care se va desfăşura în perioada 2-5 august. Organizatorii Untold au transmis

Marinarii militari vor participa marţi, 26 iunie, la ceremoniile militare şi religioase organizate de autorităţile locale, cu ocazia sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional, în garnizoanele de marină, a

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, că va cere membrilor Comisiei Iordache să grăbească dezbaterile şi votul pe Codul Penal, pentru ca acesta să intre în procedură parlamentară cât mai repede, excluzând posibilitatea emiterii

Specialiştii M&A din cadrul companiei de audit şi consultanţă Deloitte au participat în ultimele trei luni la încheierea unor tranzacţii care însumează peste 500 mil. euro, potrivit datelor furnizate de

Senegalul este pe locul 2 în grupa H de la Campionatul Mondial din care mai fac parte Japonia, Colmbia și Polonia. Africanii au 4 puncte, la fel ca japonezii, în timp ce Columbia e pe 3, cu 3 puncte. Atmosfera din lotul senegalezilor

Elevii clasei a XII-a de la profilul real, care au susţinut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, cea la Limba şi Literatura Română, au avut, la alegere, de analizat o poezie de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi în timp ce cei de la

Marea face încă o victimă. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața la Năvodari, iar trupul său a fost adus de valuri la mal, luni dimineață. Turiștii au alertat medicii, iar un echipaj a ajuns în scurt timp cu o șenilată. Omul murise