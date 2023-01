Trei "legate" pe "Maracana" 20.01.2023

20.01.2023 Trei "legate" pe "Maracana" În decurs de numai câteva zile, naționala României pregătită de Angelo Niculescu a bifat trei meciuri de verificare, contra brazilienilor, dar și a argentinienilor, în campania pentru Mexic Horacio e un tip de toată isprava. Șofer de taxi.



În decurs de numai câteva zile, naționala României pregătită de Angelo Niculescu a bifat trei meciuri de verificare, contra brazilienilor, dar și a argentinienilor, în campania pentru Mexic Horacio e un tip de toată isprava. Șofer de taxi. Conduce un "Picasso", decolează din fața hotelului "Lancaster" de pe Copacabana. Mă întreabă dacă mă deranjează că ascultă Julio Iglesias. ...

