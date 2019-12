Trei cutremure în Vaslui, în prima dimineaţă de Crăciun. Ce intensitate au avut 26.12.2019

26.12.2019 Trei cutremure în Vaslui, în prima dimineaţă de Crăciun. Ce intensitate au avut Trei cutremure succesive s-au produs în Vaslui pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Seismele au fost de mică intensitate şi au avut loc puţin după ora 7.00. Cutremurele nu s-au simţit pe o arie largă faţă de epicentru. Toate seismele au



Trei cutremure în Vaslui, în prima dimineaţă de Crăciun. Ce intensitate au avut

Trei cutremure succesive s-au produs în Vaslui pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Seismele au fost de mică intensitate şi au avut loc puţin după ora 7.00. Cutremurele nu s-au simţit pe o arie largă faţă de epicentru. Toate seismele au avut loc la o adâncime mică, la distanțe apropiate, arată datele Institutului […]

Trei cutremure în Vaslui, în prima dimineaţă de Crăciun. Ce intensitate au avut

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Consilierul municipal Andrei Postolache, care a obţinut, ca independent, 13% la alegerile din 2016 pentru Primăria Iaşi, şi-a dat demisia din USR, în urma criticilor primite după ce a votat un proiect controversat în Consiliul Local. Postolache a

Staţiunea Mamaia a adunat duminică, 31 martie 2018, peste 1.800 de atleţi amatori şi profesionişti şi alte câteva sute de susţinători la Maratonul Nisipului. Marii câştigători ai cursei de 42 de kilometri au fost: Vitalie Gheorghiţă din

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a declarat duminică, la Târgu Mureş, că speră ca în acest an să sosească în ţară

Şase persoane de origine română au fost rănite duminică dimineaţă, în provincia belgiană Brabantul Flamand, după ce minibuzul cu care se întorceau din Marea Britanie a fost lovit de un Audi al cărui şofer

Emisiunea GSP Live găzduiește în această seară o emisiune specială cu prilejul meciului FCSB - CS U Craiova, care începe la ora 20:30. FCSB - CS U Craiova se joacă azi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.

Circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, duminică, pe Drumul Național (DN5), în localitatea Jilava, judeţul Ilfov, în urma unui grav accident rutier, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române

Cătălina Adriana T., o tânără din localitatea Roata de Jos din Giurgiu, a recurs la un gest extrem. Studenta de 21 de ani a fost găsită spânzurată într-un șopron din gospodăria părinților ei. Devastate de durere, rudele spun că, în ultima

Guvernul japonez va anunţa, luni, numele noii ere imperiale, care îl va însoţi pe noul împărat Naruhito, succesorul la tron al tatălui său, actualul suveran Akihito, la 1 mai, conform

Samantha Smith, o fetiţă de 10 ani din Maine, SUA, i-a trimis o scrisoare lui Iuri Andropov, recent ajuns la conducerea URSS. În schimb, acesta i-a propus să viziteze

Prima repriză incendiară a meciului FCSB - CS U Craiova, încehiat 3-2, a adus și două greșeli de arbitraj, identificate la pauză de fostul mare arbitru Ion Crăciunescu. Acesta și-a exprimat opinia cu privire la două faze tensionate,

Harlem Gnohere a început din postura de rezervă meciul cu CS U Craiova, câștigat de FCSB cu 3-2, dar francezul de 30 de ani a fost decisiv în repriza secundă. Trimis pe teren în startul celei de-a doua reprize, în locul

Luni, 1 aprilie, vremea va continua să fie frumoasă, iar temperaturile maxime se anunță mult mai ridicate, în comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și

Atacantul Paul Batin a marcat un hat-trick pentru Doxa în liga cipriotă, în victoria cu 4-0 de pe terenul lui Ermis Aradippou. Fostul jucător de la Concordia Chiajna a puncat în minutele 53, 75 (penalty) și 82. După 26 de etape, Doxa e pe locul 2

Horoscop 1 APRILIE 2019, ZIUA PĂCĂLELILOR! Luni nu ai voie să te superi! Sfatul zilei pentru luni. Profesorul Radu Şefănescu

Ford România a ajuns la un volum de producţie total de un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea producţiei acestuia în 2012. Motorul cu numărul un milion produs vineri la Craiova este o versiune de

Producătorul de ciment Hei­del­berg Cement România, subsidiara gru­­pului german cu acelaşi nume, se aşteaptă la un an cu rezultate bu­­ne din punctul de vedere al cons­­truc­ţiilor, mizând pe dezvoltările de lo­cu­inţe şi pe

Gerard Weber (52 de ani), profesor universitar la Bronx Comunity College of the City University of New York, s-a stabilit de câteva luni la Galaţi şi face un studiu sociologic asupra impactului pe care-l au românii reveniţi din străinătate în

În anul 2019, la nivelul instituţiilor de formare profesională ale MAI sau a celor care pregătesc personal în beneficiul MAI, au fost sau vor fi organizate sesiuni de admiterea, anunţă IPJ

Votul de vineri în Parlamentul britanic, pentru o formula decupată a Acordului Marii Britanii de ieşire din Uniunea Europeană a fost un nou eşec pentru guvernul May, chiar dacă marja la vot s-a

Vă mai amintiţi de Southern Powerty Law Center (SPLC), ONG-ul american care a pus un cor de călugăriţe catolice şi „Merry Christmass” pe listele „grupurilor de