Trei cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, în România 27.01.2018

27.01.2018 Trei cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, în România Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sâmbătă dimineaţa, în Buzău. Acesta este cel de-al treilea seism produs în acest judeţ în ultimele 24 de ore. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica



Trei cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, în România

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sâmbătă dimineaţa, în Buzău. Acesta este cel de-al treilea seism produs în acest judeţ în ultimele 24 de ore. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat în primă fază că seismul care a avut loc la ora 8:48, a avut 3,3 […] Post-ul Trei cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, în România apare prima dată în Libertatea.ro.

Trei cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, în România

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele SUA, Donald Trump, este programat la obişnuită vizită medicală pe 12 ianuarie, a fost confirmat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Sarah Huckabee

Şapte minute. Doar de atât a fost nevoie ca un jurnalist britanic să fie identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere video chineze. John Sudworth a vizitat oraşul Guiyang, din provincia Guizhou, pentru a evalua eficienţa reţelei de camere

Poliţia din Teheran va deveni mai indulgentă cu cei care încalcă legile islamice, inclusiv femeile care nu poartă haine lungi şi nu-şi acoperă părul. Dar aceste schimbări sunt valabile doar în capitala

Preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, afirmă, într-un editorial publicat în Wall Street Journal, că alegerile parlamentare din 2018 vor reprezenta un moment critic, care ar putea oferi Uniunii Europene şi oficialilor

La metroul din Beijing a fost data in exploatare prima linie cu trenuri fara pilot complet automatizate, a anuntat televiziunea publica din China. Noua linie a metroului capitalei chineze se intinde pe

Premierul Mihai Tudose a precizat că Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale şi a subliniat că Palatul Elisabeta a fost dat în

Premierul Mihai Tudose spune că se va întâlni cu conducerea Băncii Naţionale a României (BNR) în luna ianuarie, deoarece aşteaptă să vadă cum va încheia sistemul bancar acest

Regimul termic va marca o scădere în toată ţara, astfel încât vremea va deveni apropiată de normalul perioadei în majoritatea regiunilor, informează

Dani Mocanu pare pare că nu mai scapă de problemele cu Poliţia şi Justiţia. Recent, el a fost văzut făcând un gest care îl poate costa mai mult decât îşi poate imagina. Acuzat într-un dosar de proxenetism, alături de fratele lui, Dani

Autorul triplului asasinat de la Stoeneşti, Pavel Laurenţiu Durleci, s-a sinucis în penitenciar, conform unor surse judiciare, citate de Realitatea TV. Citește mai

Mai bine de o sută de avertismente şi tot atâtea amenzi. Din 459 de companii controlate de ANPC, la jumătate s-au găsit probleme. Diversele sortimente de ulei provin din Italia, Grecia, Franţa, Spania și Maroc. Citește mai

eMAG are oferte de-a dreptul fantastice pentru televizoarele cu diagonala foarte mare si de calitate desavarsita. Preturi pe care le vezi o singura data in an. Citește mai

Primăria Sectorului 4 a demarat proiectul pentru reabilitatea, modernizare şi extindere a celei mai importante

Primăria municipiului Constanţa a anunţat restricţionarea traficului auto în zona peninsulară a oraşului începând cu seara de 31 decembrie. Măsurile sunt luate pentru buna desfăşurare a Revelionului în Piaţa

Premierul Mihai Tudose susţine că miniştrii "mai sensibili" pot să îşi scrie demisia "în trei secunde", dar că el nu poate să fie "calm" având în vedere

Numerosi oameni de stiinta sunt convinsi ca vechile civilizatii s-au intalnit pe Pamant pe extraterestrii care, in vremuri strabune, au vizitat planeta rosie. Astfel, una dintre dovezi il constituie,

Curtea Supremă a Rusiei a respins apelul înaintat de liderul opoziţiei ruse, Alexei Navalnîi, împotriva interdicţiei de a candida la alegerile prezidenţiale. Interdicţia i-a fost impusă

Profetiile pentru 2018 ale celebrului invatat francez suscita un puternic interes din partea publicului larg inclusiv pentru faptul ca unele dintre previziunile lui Nostradamus s-au adeverit. Cotidianul The

Cei mai bogaţi şi influenţi 500 oameni din lume şi-au mărit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, în creştere cu 23% faţă de anul 2016. Astfel, averile lor însumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de

Mulți dintre noi nu-și mai amintesc, iar alții nici măcar nu au văzut vreodată cum arăta un permis de conducere pe vremea comunismului. Astăzi, permisul de conducere este un card micuț, unde sunt trecute toate datele esențiale despre soferul