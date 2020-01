Trei copii din Vaslui au ajuns la spital, în comă alcoolică, după ce au colindat 03.01.2020

03.01.2020 Trei copii din Vaslui au ajuns la spital, în comă alcoolică, după ce au colindat Doi copii din comuna Duda, județul Vaslui, au fost găsiți inconștienți, pe stradă, cu o sticlă de coniac lângă ei. O ambulanță i-a dus la spital în comă, iar salvatorii au fost chemați, apoi, pentru a prelua o tânără căreia i se făcuse



Trei copii din Vaslui au ajuns la spital, în comă alcoolică, după ce au colindat

Doi copii din comuna Duda, județul Vaslui, au fost găsiți inconștienți, pe stradă, cu o sticlă de coniac lângă ei. O ambulanță i-a dus la spital în comă, iar salvatorii au fost chemați, apoi, pentru a prelua o tânără căreia i se făcuse rău din cauza alcoolului. Primii doi copii au fost preluați de Ambulanță […] The post Trei copii din Vaslui au ajuns la spital, în comă alcoolică, după ce au colindat appeared first on Cancan.ro.

Trei copii din Vaslui au ajuns la spital, în comă alcoolică, după ce au colindat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şantierul arheologic de la Jijila, pe unde va trece Podul suspendat peste Dunăre, ce va face legătura între Tulcea şi Brăila-Galaţi, a fost

Lipsa precipitaţiilor şi temperaturile ridicate dau peste cap calculele fermierilor din sud-estul României care au apucat să înfiinţeze culturi pe câmp sau în grădinile de legume. Pentru a răzbi în faţa secetei, mulţi agricultori vor folosi

PSD susţine, într-un mesaj publicat pe Facebook, faptul că este partidul care a majorat alocaţiile copiilor de la 84 la 150 de lei, deşi propunerea a fost făcută de PNL şi adoptată cu votul parlamentarilor din opoziţie, iar Liviu Dragnea şi

Deputatul USR Claudiu Năsui i-a cerut luni demisia ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, pe care l-a acuzat că a falsificat datele privind deficitul bugetar pentru anul 2018 prin faptul că Guvernul a amânat timp de mai multe luni să ramburseze

Unul dintre cei mai importanţi gardieni ai aurului naţiunilor, Federeal Reserve Bank of New York (Fed), păstrează încă mari cantităţi de aur, rezerve ale zecilor de state care i l-au încredinţat încă din a doua jumătate a secolului trecut,

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică, luni, un proiect de hotărâre referitor la suplimentarea cu 41 de posturi a schemei de personal de la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din

Comisia Europeană a fost reclamată de către liderul social-democraţilor din România pentru încălcarea principiului bunei administrări, prin refuzul de a ancheta o investigaţie a Oficiului European de Luptă

România înregistrează cele mai mari decalaje din UE între localităţile urbane şi cele rurale, atât în privinţa proporţiei persoanelor în risc de sărăcie, cât şi a ratei NEET (proporţia tinerilor care

Guvernul va aloca în total 1,3 miliarde euro pentru plata alocaţiilor pentru copii anul acesta, a anunţat luni Partidul Social Democrat. "Începând de azi, 3,6 milioane de copii din România au

Partidul Naţional Liberal va da în judecată Partidul Social Democrat pentru "transformarea Poştei Române într-o filială a PSD", a anunţat luni preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban. El s-a referit

O fetiţă de opt ani, din comuna Băiţa, judeţul Hunedoara, a fost violată de un adolescent în vârstă de 16 ani, din aceeaşi localitate, victima fiind internată apoi în Spitalul Judeţean de

Managerii şi antreprenorii care doresc să participe la programul Executive MBA Bucharest, al Universităţii de Economie şi Afaceri din Viena, pot depune dosarul pentru burse care acoperă până la 35% din costul de 35.000 euro al

După șase goluri încasate în două meciuri cu FCSB se nasc niște întrebări pe care fanii Craiovei trebuie să le pună conducerii: dacă dăm perdeaua de sesizări către comisii, de răspunsuri pe facebook date lui Duckadam, ce

Barcelona s-a impus sâmbătă în derby-ul cu Espanyol, 2-0, după un meci spectaculos făcut de atacantul argentinian Leo Messi. Golul de 1-0 naște o controversă. Leo Messi a executat o lovitură liberă de la 18 metri, iar șutul a fost

Raed Arafat a declarat luni, la Zalău, că elicopterul SMURD ce va deservi zona de Nord-Vest va fi operaţional în acest an, după finalizarea platformei de aterizare din cadrul heliportului de la Jibou. Elicopterul de terapie intensivă, a cărui

Polițiștii din Prahova au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă în cazul preotului din comuna Lapoș. Părintele Gabriel Bușaga a fost acuzat că a tras de păr o elevă din clasa a treia, în timpul orei de religie. Purtătorul de cuvânt

Hidromelul mai este cunoscut sub denumirea de mied sau hrana zeilor. La prepararea lui se foloseşte miere polifloră şi polen. Citește mai

Asociaţia Liga Albanezilor din România, Facultatea de Arte a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi şi Liceul de Arte Dimitrie Cuclin organizează „Seară artistică româno- albaneză” în zilele 3-7 aprilie 2019, la

Un bărbat de 55 de ani este anchetat pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului, după ce a fost depistat în trafic de către

Un bărbat de 48 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, după ce a pierdut controlul direcţiei, pe fondul consumului de alcool, şi a acroşat cu maşina un alt autovehicul