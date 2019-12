Traseul lui Mos Crăciun Live 22.12.2019

Traseul lui Moș Crăciun Live este urmărit în fiecare an de milioane de oameni, adulți și copii dornici să simtă îndeaproape magia Crăciunului. Până în momentul în care vor deschide cadourile, copiii și adulții pot să urmărească traseul lui Moș Crăciun live în întreaga lume cu ajutorul Comandamentului pentru Apărare Aerospațială Nord-Americană (NORAD) și a […] The post Traseul lui Mos Crăciun Live appeared first on Cancan.ro.

FCSB și CSU Craiova joacă azi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Derby-ul dintre FCSB și CSU Craiova nu

BAYERN MUNCHEN. Antrenorul Niko Kovac și directorul sportiv Hasan Salihamidzici au criticat dur atitudinea jucătorilor bavarezi la Freiburg, în egalul care îi permite lui Dortmund să se desprindă. Bayern Munchen a ratat la Freiburg o

Derby-ul dintre FC U Craiova 1948 (echipă patronată de Adrian Mititelu) și Turris-Oltul Turnu Măgurele, câștigat de oaspeți cu scorul de 1-0, s-a încheiat cu un scandal monstru. După fluierul final, antrenorul echipei teleormănene, Erik Lincar,

Kelsey Turner, o americancă de 25 de ani, care a pozat şi pentru Playboy, este acuzată de o crimă îngrozitoare. Galeria Foto. Citește mai

Phenianul a denunţat duminică raidul efectuat luna trecută împotriva misiunii diplomatice nord-coreene din Madrid, care a fost revendicat de un grup de opozanţi, ca fiind un "atac terorist grav". Citește mai

Nuntă mare la PSD. Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au făcut aseară petrecerea, după ce luna trecută s-au căsătorit civil și religios. Citește mai

Pentru a beneficia la maxim de pe urma bogăţiei de fitonutrienţi din verdeţuri este important să le consumăm cât mai aproape de momentul recoltării. O parte din compuşi, mai ales vitamina C, îşi reduc concentraţia la câteva zile după

Deputatul PNL Bogan Huţucă solicită Guvernului Dăncilă să întrerupă urgent orice negociere cu compania chineză Huawei pentru construirea reţelelor 5 G în România. „Bucureştiul trebuie să fie alături de partenerii noştri strategici

Sâmbătă, patru avocaţi au candidat pentru postul de decan al Baroului din Constanţa: Dragoş Chilea, Cătălin Filişan, Andrei Munteanu şi Leonard

Compania rusă 5.45 Design a prezentat, la mijlocul lunii martie, la târgul de armament IWA 2019 din Germania, cel mai nou echipament tactic produs pentru trupele speciale. Soldaţii care poartă acest tip de echipament nu pot fi văzuţi de niciun

Slovacia, unde avocata Zuzana Caputova a fost aleasă sâmbătă ca preşedinte, va deveni a opta ţară din Uniunea Europeană, din cele 28, condusă de o

Programul de montare a panourilor fotovoltaice pentru cetăţeni va fi lansat în apropierea zilei de 1 mai, bugetul alocat fiind de 130 de milioane de euro, a declarat, sâmbătă, ministrul Mediului, Graţiela

Alinierea astrelor nu este benefică în această perioadă. Horoscop: Luna Nouă în Berbec nu e benefică pentru toate zodiile. Vom afla, în cele ce urmează, ce este Luna Nouă în Berbec şi cum afectează ea toate

Un poliţist din statul american New Jersey, acuzat de trafic de droguri şi de lovire a unui bărbat, a fost condamnat la peste 5 ani de închisoare. Ofiţerul a lovit violent un bărbat care a ajuns la spital în urma unei tentative de sinucidere şi a

Poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în ultima săptămână, peste 174.000 pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană, în valoare de peste 2 milioane

Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al celor de la Hapoel Haifa, va fi judecat la Petah Tikva, în Israel, pentru condus în stare de ebrietate și depășirea vitezei legale. Corespondentul GSP.ro Beno David este în Israel și

Concordia Chiajna și FC Voluntari joacă ACUM în etapa a 3-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, LookSport și TV Digi Sport. liveTEXT » Concordia Chiajna - FC Voluntari 0-1A

După doi ani de testat titulaturi, Cristi Minculescu nu mai e Iris, nici Iris 4 Ever, nici Naționala de Rock, nici Bună seara, prieteni!... Pur și simplu a ajuns la concluzia că, în sfârșit, a venit vremea să se prezinte, el și trupeții săi,

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a declarat duminică, la Târgu Mureş, că în cursul acestui an va începe procedura de preluare a serviciilor

Rareş Bogdan a avut duminică o conferinţă la Cluj, acolo unde a vorbit pe mai multe subiecte importante din lista sa de candidat la postul de