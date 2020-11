Tranzacţiile cu cardul de credit au scăzut cu 2,4% în primul semestru din 2020, până la 6,3 miliarde de lei. În ultimii cinci ani cumpărăturile cu cardul de credit s-au dublat 11.11.2020

11.11.2020 Tranzacţiile cu cardul de credit au scăzut cu 2,4% în primul semestru din 2020, până la 6,3 miliarde de lei. În ultimii cinci ani cumpărăturile cu cardul de credit s-au dublat Românii au efectuat în primul se­mestru (S1) din 2020 tranzacţii cu car­dul de credit în valoare de 6,3 miliarde de lei, în scădere cu 2,4% faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, după cum reiese din datele centralizate de



Tranzacţiile cu cardul de credit au scăzut cu 2,4% în primul semestru din 2020, până la 6,3 miliarde de lei. În ultimii cinci ani cumpărăturile cu cardul de credit s-au dublat

Românii au efectuat în primul se­mestru (S1) din 2020 tranzacţii cu car­dul de credit în valoare de 6,3 miliarde de lei, în scădere cu 2,4% faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, după cum reiese din datele centralizate de BNR.

Tranzacţiile cu cardul de credit au scăzut cu 2,4% în primul semestru din 2020, până la 6,3 miliarde de lei. În ultimii cinci ani cumpărăturile cu cardul de credit s-au dublat

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Dana Badea, una dintre cele mai voluptoase dansatoare, a rupt tăcerea despre relația pe care a avut-o cu Florin Salam, după ce s-a spus că a fost amanta manelistului. Ispita de la “Insula Iubirii” nu se ascunde deloc și a spus lucrurilor pe

Anuntul a fost facut in cadrul unui evenimentul organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall Andrei Stoica, unul dintre cei mai puternici luptatori din Romania, a participat la un eveniment organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall

Aurora Boreală (sau Luminile Nordului) reprezintă unul dintre fenomenele spectaculoase ale naturii. Fuioarele stranii de nori de lumină, care apar de obicei în nuanţe pale de verde şi roz, sunt rezultatul coliziunii dintre particulele încărcate

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că Guvernul are pârghii prin care, unificând mai multe instituţii ale statului, acestea să funcţioneze mai bine. Turcan a făcut referire la înfiinţarea

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că mama Luizei Melencu, tânăra care a dispărut fără urmă în luna aprilie, de pe o stradă din Caracal, va fi primită la Palatul Cotroceni, vineri, de către un consilier prezidențial. „Am rugat pe

Ungaria a încheiat un acord de cooperare strategică cu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), relatează Budapest Business

Accident teribil în Capitală! Unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața imobiliară a avut parte de momente de coșmar. Celebrul Bebică, ginerele fostului șef de galerie al Stelei, renumitul Mustață, a fost implicat într-un incident

Mihaela Rotaru, cu o expe­rien­ţă de zece ani în in­dus­tria frumuseţii, a pus la bă­taie o investiţie de 45.000 de euro într-o şcoală de forma­re profesională, unde predă cursuri de ma­chiaj, de cosmetică, masaj şi stilism

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a încercat să se sinucidă, miercuri, la stația de metrou Unirii, întinzându-se pe liniile trenului. El a fost însă salvat de angajații Metrorex, potrivit Mediafax. Pe rețelele de socializare au apărut

Un bărbat de 38 de ani este cercetat pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase după ce oamenii legii au găsit în autovehiculul acestuia două cuţite de tip

Berbec Găsești curajul pentru a discuta deschis despre modul în care te simți, iar acest lucru îți permite să te apropi mai mult de persoanele importante din viața ta, dar și să atragi oameni noi în

Portofoliul de investiţii finalizate în valoare de 645,9 milioane de euro este reprezentat de 9 clădiri de birouri, care reprezintă 10,4% din întreg portofoliul de birouri şi 5 proprietăţi de retail - 20,6% din întreg portofoliul de

Cine este Robert Chirileanu, tânărul care pentru care Mihai Gâdea a plâns în direct. În 2018, în prag de Crăciun, Mihai Gâdea a anunțat că Robert Chirileanu, colegul prezentatorului TV de la Promo Antena 3, a avut un accident de motocicletă

Decesele cauzate de virusul imunodeficinţei umane (HIV) sunt în scădere la nivelul Uniunii Europene, ajungând la aproape jumătate din numărul raportat în 2002, arată datele publicate astăzi de

Ucraina a acuzat compania americană Apple că „îşi bate joc de durerea” ucrainenilor, pentru că a prezentat în aplicaţiile sale Peninsula Crimeea, anexată în 2014 de Moscova, ca fiind rusă,

Crimă și pedeapsă la Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte Miercuri, 4 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc premiera spectacolului „Crimă și pedeapsă”, în regia lui Dumitru Acriș, la Teatrul

Gabriela şi Mihaela Modorcea sunt gemenele de la Indiggo care încercau să cucerească topurile, cu mai mulți ani în urmă, atunci când s-au lansat în muzică, însă au fost dezamăgite fiindcă lumea nu le aprecia eforturile artistice la…

Ziua de ieri a fost una cu o încãrcãturã emoţionalã deosebitã la Antena 1. La împlinirea a 26 de ani de existenţã pe piaţa media din România, oameni care nu s-au văzut niciodată și-au dat mâna să

Echipaje de scafandrii și navele de salvare au început sâmbătă operațiunea de ecologizare a Portului Midia și recuperare a cadavrelor oilor care nu au putut fi salvate de la bordul navei scufundate. ”CN APM SA Constanţa a organizat astăzi

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică la Alba Iulia, în timpul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale, că ”unirea celor trei provincii româneşti prin autostrăzi reprezintă o prioritate pentru