Tranzacţie DEALS cu 7,7 mil. acţiuni Evergent Investments, în valoare de 9,3 mil. lei 28.09.2022

28.09.2022 Tranzacţie DEALS cu 7,7 mil. acţiuni Evergent Investments, în valoare de 9,3 mil. lei Marţi, în sistemul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a fost înregistrată o tranzacţie specială DEALS în valoare de 9,3 milioane de lei. Investitorii au schimbat un număr de 7,7 milioane de acţiuni Evergent Investments (simbol bursier EVER),



Marţi, în sistemul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a fost înregistrată o tranzacţie specială DEALS în valoare de 9,3 milioane de lei. Investitorii au schimbat un număr de 7,7 milioane de acţiuni Evergent Investments (simbol bursier EVER), adică 0,8% din numărul acţiunilor societăţii de investiţii financiare, arată calculele realizate de ZF pe baza datelor de la Bursă.

