Transporturile, cel mai mare contributor la balanţa pozitivă a serviciilor, excedent de 4,9 mld. euro în ianuarie-noiembrie 2022. Excedentul din transporturi ar fi putut să fie mult mai mare faţă de nivelul înregistrat în prezent dacă România ar 18.01.2023

Balanţa din transporturi a înregistrat un plus de 4,9 miliarde de euro în ianuarie-noiembrie anul trecut, faţă de un excedent de 3,8 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut, potrivit celor mai recente date de la BNR. Spre comparaţie, în turism se înregistra în primele 11 luni ale anului trecut un deficit de 2,9 miliarde de euro, arată aceiaşi sursă.

Transporturile, cel mai mare contributor la balanţa pozitivă a serviciilor, excedent de 4,9 mld. euro în ianuarie-noiembrie 2022. Excedentul din transporturi ar fi putut să fie mult mai mare faţă de nivelul înregistrat în prezent dacă România ar fi intrat în Schengen iar camioanele nu pierdeau zeci de ore la vamă

Un bărbat a atacat cu brutalitate o tânără de 19 ani într-un metrou din New York, SUA, după ce aceasta l-a ignorat, refuzând să-i răspundă cât e ceasul, informează The Mirror, citat de Adevărul. Incidentul s-a produs în stația Upper

România a ajuns la 2.550.348 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în bilanțul de ieri, 12 februarie, au fost raportate 18.751 de noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

Ultimul bilanț arată că au fost înregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 2.141 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post Coronavirus

Cadavrul unui bărbat a fost descoperitm sâmbătă, la maul mării, în stațiunea Eforie Nord, informează Poliția

Piaţa interbancară a în­ce­put anul 2022 pe ex­ce­dent de lichiditate, iar sur­plu­sul a fost de 1,9 mld. lei, după ce în decembrie 2021 a fost pe deficit de aproximativ 4,7 mld. lei, după cum reiese din datele Băncii

Ambasadorul român în SUA Andrei Muraru a afirmat că România are nevoie de o prezenţă permanentă a militarilor americani, argumentând că ţara are o ”istorie îndelungată şi traumatizantă” în ceea ce priveşte agresiunea rusă, conform

Papa Francisc a condus duminică, în faţa mulţimii adunate în Piaţa Sfântul Petru din Roma, o rugăciune în tăcere pentru Ucraina, făcând apel la conştiinţa politicienilor să caute pacea, relatează

Noua ediţie a Business MAGAZIN are ca material principal un interviu cu Paul Drăgan, CEO McDonald’s în România, şi propune o analiză despre domeniile din care ar putea apărea următorii

După ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis duminică seară că premierul este cel care face „prima evaluare” a miniștrilor, iar el nu îi poate cere ceea ce este evident, când a fost întrebat despre Virgil Popescu, guvernul a

Patru persoane au fost transportate la spital în urma unui accident produs în Caransebeş în care a fost implicată o maşină de pompieri aflată în misiune şi un autoturism, a informat, sâmbătă, ISU

Photon Energy, grup olandez cu activităţi în domeniul energiei regenrabilă, a încheiat anul trecut cu un portofoliu de proiecte solare în România de 225,5 MW, aproape dublu faţă de cel de la începutul anului, parcurile fiind în diverse etape

RCS RDS este una dintre cele mai mari companii de servicii de telecomunicații din România, cu mii de angajați. Surprinzător, salariile sunt medii, în condițiile în care prețurile la alimente au explodat în ultimele luni. […] The post Ce

Războiul declarațiilor contradictorii între Rusia și Statele Unite continuă. Mosocova a anunțat că a alungat un submarin nuclear american, pe care îl descoperise din apele sale teritoriale, însă Marina Militară americană a negat

Majoritatea legumelor din Matca se vând în piaţa angro din localitate, iar, vara şi toamna, castra­veţii de tip cornichon, în cantităţi însemnate, dar şi roşii, ardei, vinete şi varză, în cantităţi mai mici, sunt exportate, potrivit

O persoană a murit şi cel puţin alte 14 au fost rănite după ce două trenuri regionale s-au ciocnit luni după-amiază, în apropierea oraşului Munchen din Germania, a anunţat poliţia germană, potrivit The Associated Press și Deutsche Welle.

Surse din club FCSB îi atribuie lui Gigi Becali decizia surprinzătoare de schimbare a tacticii în pauza meciului cu Chindia într-una „neortodoxă”. „Dacă el a făcut așa ceva, a trecut și de nivelul licenței Pro!”, glumește Ilie

Oradea se află pe al şaselea loc în clasamentul celor mai bune destinaţii din acest an, conform unui top realizat de către European Best Destinations, cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa care se ocupă cu promovarea culturii şi

Viața lui Călin Nicorici, cunoscut sub numele de Pacha Man, pare să fi intrat într-o zonă liniștită, cu aspirații un pic diferite față de cele pe care le expunea cu ceva vreme în urmă. „Izvorul” […] The post Pacha Man are un

Un bărbat de 39 de ani a murit, luni, în urma unui accident rutier cumplit, în timp ce autoutilitara pe care o conducea s-a izbit de un

Fosta cabană turistică Usturoiu, de lângă Dealul Florilor din municipiul Baia Mare, a fost mistuită de flăcări luni