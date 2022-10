Transformare spectaculoasă: Cristina Cioran a slăbit 12 kg! 24.10.2022

Transformare spectaculoasă: Cristina Cioran a slăbit 12 kg!

Cristina Cioran este într-o formă de zile mari! Vedeta a postat zilele trecute, pe retelele de socializare, o poză cu ea, afișând o siluetă demnă de invidiat! Mămică a unei fetițe de doar un an

Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Viorel Gherciu, spune că în Republica Moldova este implementată legea care obligă magazinele să expună pe rafturi 50% din produse autohtone. Potrivit ministrului, dificultăţi de realizare a

Nestlé România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de dulciuri, cafea şi mân­care pentru animale de companie, a in­ves­tit peste 250 de mi­lioa­ne de lei în Ro­mâ­nia în ultimii zece ani. Investiţiile efec­tu­a­te se

Zaharul și sarea în exces îți pot afecta origanismul, însă există o substanță care îți face și mai rău. O găsești într-o mulțime de alimente semipreparate. În plus, o folosesc și multe

Liderul PSD a confirmat că partidul a făcut o concesie când a acceptat oferta PNL de a intra la guvernare. Ciolacu a dat asigurări că veniturile românilor vor continua să crească anul viitor și că îndeplinirea programului social în 2022 este

A fost constituită Comisia care va evalua performanţele procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglo. O hotărâre în acest aprobată de Consiliul Superior al Procurorilor. Potrivit legii, dacă activitatea procurorului va obţine

Decizia șefilor trustului Intact Media de a muta emisiunea „Acces Direct” de pe Antena 1 la „sora mai mică” Antena Stars ar fi provocat „valuri” în sânul echipei. Întreg staff-ul producției, în frunte cu Mirela

Poliţiştii din Timişoara l-au identificat pe bărbatul care a luat 6.000 de euro rămaşi într-un bancomat de la o persoană care a vrut să depună banii, dar nu a finalizat

Gigantul rus Gazprom a transmis Moldovei că-şi va suspenda livrările de gaze dacă aceasta nu-şi onorează plăţile din contractul încheiat luna trecută, a anunţat purtătorul de cuvânt al companiei, Serghei Kuprianov, notează The Moscow

Se împlinesc aproape doi ani de când pandemia de Covid-19 ne-a adus, printre multe alte probleme şi una cu totul neobişnuită: cum să găsim o destinaţie sigură, pentru un weekend, sau chiar o săptămână de vacanţă. După carantină, au urmat

Aproape 700.000 de persoane îşi vor pierde viaţa din cauza COVID-19 până în martie anul viitor în Europa dacă se menţine actuala tendinţă de contagiere, a avertizat marţi Biroul regional pentru Europa al

România se află pe penultimul loc în UE la decesele provocate de infecția cu COVID-19 din ultimele două săptămâni, arată datele Centrului European pentru Prevenirea și Controlul

Parlamentul European urmează să adopte un text care ar reprezenta un pas uriaş către stabilirea unui salariu minim pentru un trai decent pentru milioane de europeni, însă viitorul directivei privind salariile minime adecvate este sub semnul

Revocarea unui demnitar al noii Coaliţii a PSD, PNL şi UDMR va avea loc doar după consultarea partidului care l-a propus în funcţie, schimbarea de premier ar urma să aibă loc la sfârşitul lunii mai, iar şedinţele în care sunt discutate acte

Ministrul Finanţelor, Dumitru Budinaschi, spune că pentru anul 2022 valoarea de referinţă pentru întregul sistem de salarizare a bugetarilor a fost majorată cu 100 de lei, ceea se înseamnă o creştere modestă a tuturor salariilor, notează

Compania rusă Gazprom a anunţat, miercuri, că a acceptat că amâne sistarea alimentării cu gaze a Republicii Moldova, în contextul în care Guvernul de la Chişinău a semnalat că va începe plata

Cum să priveşti altfel momentele actualei stagiuni bucureştene de concerte atunci când urgia pandemică îşi dă mâna cu un întreg complex de stângăcii administrativ organizatorice? Nu poţi să nu realizezi, multe decurg din situaţia

Aproape 200 dintre cei 458 de salariaţi ai Intersport România, unul dintre principalii jucători de pe piaţa de echipamente sportive, au plecat din companie în 2020, primul an de

Social-democraţii, verzii şi liberalii germani au anunţat că noua coaliţie „semafor“ va face presiuni pentru dezvoltarea unei federaţii europene, relatează

Vicepremierul Andrei Spînu spune că nu există premise pentru ca Gazprom să sisteze livrarea de gaze naturale către Republica Moldova. Potrivit oficialului, după rectificarea bugetului de stat pentru anul 2021 şi acordarea sumei de 1,4 miliarde de

Industria de biciclete şi-a cres­cut valoarea de aproa­pe zece ori în ze­ce ani. Peste 1.700 de oameni au rea­lizat în 2020 vehicule pe două roţi de 1,3 mld. lei, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Registrul