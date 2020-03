Transfer Mihai Butean: cât trebuie să plătească Gaz Metan lui CFR Cluj 17.03.2020

17.03.2020 Transfer Mihai Butean: cât trebuie să plătească Gaz Metan lui CFR Cluj Gaz Metan trebuie să plătească o sumă consistentă lui CFR Cluj pentru a-l păstra pe Mihai Butean (23 de ani, fundaș dreapta) și din vară. Medieșenii mai trebuie să scoată din buzunar și pentru Sergiu Buș (27, atacant) și Ioan Hora (31,



Transfer Mihai Butean: cât trebuie să plătească Gaz Metan lui CFR Cluj

Gaz Metan trebuie să plătească o sumă consistentă lui CFR Cluj pentru a-l păstra pe Mihai Butean (23 de ani, fundaș dreapta) și din vară. Medieșenii mai trebuie să scoată din buzunar și pentru Sergiu Buș (27, atacant) și Ioan Hora (31, atacant) pentru ca ambii să continue la Gaz. Cluburile din Liga 1 își fac calculele atent pentru acest sezon și următoarea stagiune. ...

Transfer Mihai Butean: cât trebuie să plătească Gaz Metan lui CFR Cluj

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Duminică, 7 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Română a acordat 14.357 de câștiguri, în valoare totală de 796.620,95 de lei. La

Vă întrebați ce mai fac cei pe care i-ați ales să vă reprezinte în Parlament? Când nu chiulesc, au preocupări mai mult personale și mai puțin legate de motivele pentru care i-ați votat. Citește mai

Ministrul de Externe a Pakistanului, Shah Mehmood Qureshi, a avertizat că India se pregătește de o nouă agresiunea împotriva țării sale, prevăzută între 16 și 20

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să împrumute 10-12 miliarde de lei, în trimestrul al doilea al acestui an, cu 2,27-4,27 miliarde de lei peste suma obţinută în primul trimestru al acestui an şi cu 2 miliarde de lei sub cea dorită în

HOROSCOP. Numeorologul Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” previziunile runelor pentru săptămâna 8-15 aprilie. HOROSCOP. Berbec. Are o săptămână în

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine că temele propuse pentru referendumul naţional din 26 mai sunt defazate ca timp. "Referitor la referendumul propus de preşedintele României noi nu am avut

Luigino Pellegrini, fostul impresar al lui Roberto Baggio, este invitatul lui Costin Ștucan de luni dimineață de la GSP LIVE. Pellegrini va vorbi despre relația cu fostul mare fotbalist italian, despre relația acestuia cu România, Baggio

CSU Craiova - CFR Cluj, ora 20:30. Dan Udrea (reporter GSP), Edi Apostol (reporter GSP) și Adrian Florea (șef departament fotbal GSP) comentează live derbyul etapei în play-off. Înainte de CFR CLUJ - CS U Craiova » La ce ne

Un cal a fost filmat în mijlocul unui bulevard din Cluj Napoca, duminică după amiază. Cu adevărat neobișnuit este că animalul era legat de picioare, astfel că a făcut un efort să ajungă pe carosabil, în mijlocul drumului. Nu se știe cum a

Florin Tănase are șanse mari să se transfere de la FCSB în această vară, după ce Gigi Becali i-a stabilit mijlocașului un preț de 3 milioane de euro. Antrenorul roș-albaștrilor, Mihai Teja, consideră că suma este una corectă.

Drobul este un preparat tradiţional la masa de Paşte din fiecare an. La bază, acesta se face din carne de miel, însă dacă nu consumaţi acest tip de carne, drobul poate fi făcut din măruntaie de

CSU Craiova - CFR Cluj. Dan Udrea (reporter GSP), Edi Apostol (reporter GSP) și Adrian Florea (șef departament fotbal GSP) au comentat live derbyul etapei în play-off. FINAL CSU Craiova - CFR Cluj 0-0 Dan Udrea: „Ceea ce e zero

Eugen Neagoe la CSU Craiova! Echipa a remizat cu CFR Cluj, 0-0, și pregătește înlocuirea lui Devis Mangia. Oltenii l-au contactat pe tehnicianul lui Sepsi. Eugen Neagoe e oltean și a jucat la Universitatea, însă nu e convins să

Infecția cu o ciupercă rară, numită de cercetători Candida Auris, a fost pentru prima dată identificată de doctorii japonezi în 2009, în urechea unui pacient, și de atunci a dus la închiderea multor spitale din

Zodia joacă un rol extrem de important şi atunci când vine vorba despre credibilitate şi încredere. Există câteva zodii care se bazează foarte mult pe părerea celor din jur şi pot fi influenţate foarte uşor. Din păcate, nu mereu acest lucru

Faunus Plant, un producător de ceaiuri şi suplimente alimentare din judeţul Bihor, a încheiat anul 2018 cu afaceri de 152.000 de euro, în creştere cu 5% faţă de anul anterior. Planurile antreprenorului Flaviu Matei, managerul businessului, pentru

În 2018, afacerile Depaco - firmă din grupul Teraplast care este beneficiara directă a acestei finanţări - au ajuns la 232 de milioane de lei (50 de milioane de

Mihai Boldijar (general manager al grupului Bosch România), Alina Marinescu (director ge­ne­ral la Catena), Gheorghe Răcaru (membru în con­si­liul de administraţie al Blue Air) şi Dragoş Damian (CEO al companiei Terapia) se numără printre

În total, media energiei pe piaţa spot, cea mai mare platformă de tranzacţionare a electricităţii din România, a terminat primul trimestru din 2019 la un nivel de 54 de euro/MWh, cu 54% mai mare decât perioada similară a anului trecut. Cel mai

♦ Măsurile de creşteri salariale şi de pensii nedublate de o creştere a producţiei interne îi determină pe analiştii din bănci să fie din ce în ce mai pesimişti: după ce Banca Transilvania a prevăzut o creştere economică de numai 2,8%