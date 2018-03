TRAMVAI DERAIAT în Capitală. Linia 41, BLOCATĂ în urma accidentului 06.03.2018

06.03.2018 TRAMVAI DERAIAT în Capitală. Linia 41, BLOCATĂ în urma accidentului Un tramvai a deraiat pe linia 41 din Capitală, accidentul ducând la blocarea celei mai circulate linii de transport în comun din



TRAMVAI DERAIAT în Capitală. Linia 41, BLOCATĂ în urma accidentului

Un tramvai a deraiat pe linia 41 din Capitală, accidentul ducând la blocarea celei mai circulate linii de transport în comun din București.

TRAMVAI DERAIAT în Capitală. Linia 41, BLOCATĂ în urma accidentului

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

În lume sunt răspândite peste 110 milioane de mine anti-personal. În topul ţărilor cu cele mai multe mine anti-personal, se regăsesc ţări de pe toate continentele, de la Egipt la Bosnia Herţegovina, de la China la Somalia. Anual, mor sau

Simona Halep se află la Cluj, unde a efectuat un control medical şi a oferit ultimele detalii despre starea ei de

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a emis marţi, 6 februarie, o declaraţie cu privire la vizita ministrului Apărării al României, Mihai Fifor, la Chişinău în perioada 4-5 februarie. Comuniştii se arată

Revista ştiinţifică Popular Mechanics a dezvăluit primele caracteristici tehnice ale avionului hipersonic de spionaj dezvoltat în prezent de Boeing, o companie recunoscută la nivel internaţional pentru aeronavele sale

Persoanele care au stomacul sensibil trebuie să urmeze un regim alimentar, recomandat de obicei de medic, pentru a evita complicaţiile. Stomacul sensibil este foarte pretenţios, reacţionând imediat dacă a primit ceva ce nu i-a plăcut. Dacă şi tu

Spaţiul cosmic este poate cel mai ostilmediu cunoscut omului. În fiecare secundă vehiculele de pe orbită sunt lovite de bucăţi mici de asteroizi sau de radiaţii solare sau cosmice extem de puternice. Învelişul acestora este construit special să

Rezultatele auditului intern efectuat la Spitalul Judeţean din Deva, faţă de achiziţiile efectuate de conducerea instituţiei în ultimii nouă ani au scos la iveală o mulţime de abateri: cheltuieli nejustificate de sute de mii de lei, datorii

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că angajatorii din mediul privat care au scăzut salariile au vrut să îşi crească profitul, deci ''l-au furat'' pe angajat, pentru

Elton John şi-a anulat două spectacole pe care urma să le susţină la Las Vegas, deoarece acestea se suprapuneau cu nunta prinţului Harry cu actriţa americană Meghan Markle din luna mai, la care se aşteaptă

Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumpărat în luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzacţie care ilustrează modul în care industria petrolului

Liderul Partidului Social Democrat german (SPD), Martin Schulz, va demisiona de la conducerea formaţiunii, urmând să fie înlocuit de Andrea Nahles, şefa grupului social-democrat din Bundestag, au

Uniunea Europeană şi-a dezvăluit miercuri arsenalul de sancţiuni pentru a obliga Londra să respecte regulile comune ale UE pe durata perioadei de tranziţie după separare, suscitând

Proiectul de birouri THE BRIDGE, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietăţi

Scăderea masivă înregistrată de piaţa criptomonedelor care a şters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totală de piaţă a acestora în ultima lună, ar putea deveni din ce în ce mai agresivă, crede directorul global de cercetare

FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor întâlni sâmbătă de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. CFR Cluj şi FCSB nu sunt doar principalele rivale

Anul acesta, de Dragobete, va avea loc o slujbă specială de pomenire a regretatei cântăreţe Mădălina Manole. La eveniment şi-au anunţat prezenţa mai mulţi artişti din showbiz, dar şi rudele „Fetei cu părul de foc”. După aceea, pe 3

Lia Olguţa Vasilescu a venit cu un răspuns cu privire la evantualele scăderi ale salariului net în mediul privat. Ministrul Muncii susţine că asta ar fi doar din vina angajatorului, care "l-a furat pe angajat". Citește mai

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că orice angajat din România poate să dea în judecată Guvernul şi să ceară să-i fie plătite contribuţiile de sănătate, afirmând că sunt pericole care riscă

Autorităţile Sanitar-Veterinare din judeţul Botoşani au depistat carne interzisă în România şi trecută ilegal peste graniţă din ţările bântuită de pestă africană porcină. Produsele sunt ascunse de comercianţi şi vândute direct la