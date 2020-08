Tragic. Un jucător de baschet de la o echipa faimoasă a murit la antrenament. Avea doar 27 de ani 07.08.2020

07.08.2020 Tragic. Un jucător de baschet de la o echipa faimoasă a murit la antrenament. Avea doar 27 de ani Unul dintre cele mai promițătoare talente de la Steaua Roşie Belgrad, baschetbalistul Michael Ojo, a murit la doar 27 de ani după ce a suferit un atac de cord. Potrivit Le Figaro, sportivul s-a prăbuşit în timpul unui antrenament individual.



Unul dintre cele mai promițătoare talente de la Steaua Roşie Belgrad, baschetbalistul Michael Ojo, a murit la doar 27 de ani după ce a suferit un atac de cord. Potrivit Le Figaro, sportivul s-a prăbuşit în timpul unui antrenament individual. Momentan nu se cunoscut foarte multe amănunte despre cauzele decesului. Michael Ojo, născut în 1993 […] The post Tragic. Un jucător de baschet de la o echipa faimoasă a murit la antrenament. Avea doar 27 de ani appeared first on Cancan.ro.

