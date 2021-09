Tragerea Loto 6/49 din 30 septembrie 2021. Report de un milion de euro la categoria I 30.09.2021

30.09.2021 Tragerea Loto 6/49 din 30 septembrie 2021. Report de un milion de euro la categoria I Joi, 30 septembrie, la ora 18.15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi afișate mai jos. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Rezultate Loto 6/49



Tragerea Loto 6/49 din 30 septembrie 2021. Report de un milion de euro la categoria I

Joi, 30 septembrie, la ora 18.15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi afișate mai jos. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Rezultate Loto 6/49 din 26 septembrie 2021 La tragerile loto de duminică, 26 septembrie, […]

Tragerea Loto 6/49 din 30 septembrie 2021. Report de un milion de euro la categoria I

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Bergodi a venit în Bănie, i-a dat iluzii Craiovei, după care a împrăștiat mai degrabă doar deziluzii: finala pentru titlu pierdută cu CFR, eliminarea rușinoasă din Europa League și acum înfrângeri, pe teren propriu, cu Clinceni și Chindia.

Un jurnalist grec a obţinut câştig de cauză la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce fusese condamnat pentru „insultă” la şase luni de închisoare în Grecia, pentru că îl calificase într-un articol drept

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafia, a spus, vineri, că în România funcționează o legislație învechită, care nu oferă cetățenilor decât un acces limitat la serviciile de sănătate, propunând

După 6 zile de chin și de stat departe de fetițele sale, Andreea Bălan a fost externată. Artista se simte bine și de-abia așteaptă să ajungă acasă, după cum chiar ea le-a mărturisit fanilor săi. […] The post Andreea Bălan a fost

Cota unică de impozitare pe venit de 10% şi impozitele mici pe proprietate aduc României de departe cel mai mic nivel de colectare la venitul de stat din impozitul pe venit şi averi din Uniunea Europeană,

Marcus Rashford, jucătorul onorat de regină, l-a convins pe premierul britanioc Boris Johnson să-și schimbe încă o dată decizia. Guvernul a pregătit 400 de milioane de lire pentru a ajuta copiii defavorizați. Un fotbalist de numai 23 de ani se

Un român de 46 de ani din Torino depistat cu COVID-19 și care suferea și de alte afecțiuni a murit, după ce medicii l-au trimis acasă să ia un paracetamol. În Italia s-a declanșat un adevărat scandal, după ce presa a relatat acest caz,

Principalul opozant rus Alexei Navalnîi l-a felicitat pe Joe Biden pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, în contextul în care Kremlinul nu a reacţionat încă la scrutinul din

Tecnicas Reunidas, o companie spaniolă de construcţii inclusă în indicatorul de referinţă al bursei din Madrid, IBEX 35, a înfiinţat o divizie în Lituania, relatează Baltic

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post

România se chinuie de 24 de ani să se califice la un Campionat European. Se pare că acum, băieții pot face pasul. În această seară, la Baia Mare, au obținut o victorie uriașă Muntenegru nu e o echipă de prim-rang în handbalul european, dar e

Furnizorul francez de servicii CRT Informatique intră cu stil în activitatea de data hosting, construind un centr de date într-un castel vechi de 378 de

Designerul de bijuterii Claudia Agheorghiesei îşi pune începuturile în domeniu pe seama unor circumstanţe fericite. Ea a studiat economia în Elveţia, unde a ajuns să şi lucreze în industria orologeră de lux, moment în care a decis să

Până acum, în scandalul Sante Med se cer daune de peste 800.000 de lei și 15.000 de euro, dar multe dintre rudele victimelor nu au anunțat câți bani solicită ca despăgubiri de la cele trei persoane trimise în judecată în cazul spirtului

Două echipe într-un meci de fotbal-patinaj la Salt Lake City, Utah. Spre final, jucătorii de-abia se mai vedeau în ninsoarea abundentă. Sporting Kansas City a învins cu 2-0 pe terenul lui Real Salt Lake. În unele regiuni ale Statelor Unite, e deja

Ieri a fost prima zi în care companiile de pe piaţa locală au fost nevoite să se adapteze noilor restricţii impuse de autorităţi din cauza evoluţiei alarmante a numărului de cazuri de COVID-19 în

Cesare Prandelli, cu care Adrian Mutu reușea 66 de goluri în 93 de partide în patru sezoane în Serie A, l-a înlocuit pe Iachini la Fiorentina. Fostul selecționer italian i-ar putea însă ceda locul la vară lui Maurizio Sarri. „Este un

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

Acţionarii Alro Slatina (simbol bursier ALR), cel mai mare producător de aluminiu din România, au decis în cadrul AGEA desfăşurată marţi, 10 noiembrie, numirea Eximbank în rolul de lider al sindicatulului de bănci pentru creditul de 235 mil.

Cesare Prandelli, cu care Adrian Mutu reușea 66 de goluri în 93 de partide în patru sezoane în Serie A, l-a înlocuit pe Iachini la Fiorentina. Fostul selecționer italian i-ar putea însă ceda locul la vară lui Maurizio Sarri. „Este un