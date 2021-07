Tragerea Loto 6/49 din 25 iulie 2021. Report de peste 5,93 milioane de euro la Joker 25.07.2021

Duminică, 25 iulie, cu începere de la ora 18:15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: La tragerile loto de joi, 22 iulie, Loteria Romana a acordat peste 17.900 de castiguri in valoare totala de peste […]

Grupul de companii din construcţii Menatwork, cu patru fabrici amplasate lângă Bucureşti, a realizat în 2019 o cifră de afaceri cumulată de 228 de milioane de lei cu toate firmele din grup, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul

Un proiect de patrimoniu, unul de revitalizare urbană, trei școli de vară, o conferință și o campanie socială, aceasta este propunerea de activități de dezvoltarea comunității cu care festivalul

CFR Cluj și Dinamo Zagreb se înfruntă în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, astăzi, de la 21:00. Billel Omrani (27 de ani) e dorit în Turcia, la Erzurumspor, iar vestea l-a enervat la culme pe Dan Petrescu. CFR Cluj și Dinamo

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat că un număr de 60 de români care lucrează la o companie de prelucrare a cărnii din regiunea Perth and Kinross, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, au fost confirmaţi cu noul

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a anunţat că PIB-ul combinat al celor 37 de ţări membre ale sale, majoritatea dintre care sunt bogate, a fost cu 9,8% mai scăzut în trimestrul II faţă de primul trimestru, cel mai dramatic

Anghel Iordănescu (70 de ani) și fiica acestuia, Maria Iordănescu (24 de ani), au primit rezultate pozitive la testele pentru Covid-19, efectuate în urmă cu 5 zile. Starea de sănătate a fostului selecționer este în acest moment bună. Surse

Silviu Lungu, antreprenorul care a pus pe picioare în 2015 o afacere prin care oferă servicii de depozitare a bagajelor de mână în sistem self service, pariază acum, constrâns de reducerea numărului de turişti, principalii săi clienţi, pe

Barcelona i-a propus lui Atlético să-l restituie pe Antoine Griezmann (29 de ani) și să-l ia în locul francezului pe João Félix (20), dar madrilenii au refuzat categoric tranzacția dezvăluită de Marca. Înainte ca Messi să apese butonul de

Furnizorul de componente auto Eckerle Auto­motive, subsidiara locală a grupului german Eckerle, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 230,7 mil. lei (48,7 mil. euro), apropiată de cea din 2018, când compania germană a avut afaceri de 231,4

Meciurile de baraj pentru calificare în semifinalele Superligii redeschid sezonul de rugby. Balonul oval a stat în cutie aproape un an Sâmbătă și duminică, pe Stadionul Noua din Brașov, se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea în

Începând de luni, 31 august, Neatza cu Răzvan şi Dani şi Xtra Night Show revin din vacanţă cu transmisiuni live, distracţie, cele mai importante subiecte ale momentului, dar şi multe surprize. Astfel, în

Şase jucători ai clubului de fotbal FC U Craiova 1948 au fost depistați pozitiv la infecția cu COVID-19. Partida cu Ripensia Timişoara, din prima etapă a Ligii a II-a a fost amânată. "Partida de

Peste 1.500 de susținători ai lui Donald Trump s-au adunat pe peluza de sud de la Casa Albă pentru a asculta discursul formal prin care liderul american a acceptat nominalizarea pentru rolul de candidat republican la preşedinţia SUA, notează

O avocată turcă încarcerată a murit la Istanbul după ce a făcut timp de 238 de zile greva foamei, pentru a cere un ”proces echitabil”, o moarte care provoacă indignare puternică în Turcia, relatează

Diferendul din Messi şi Barcelona a împărţiti lumea fotbalului în două tabere, iar Hristo Stoichkov, atacantul care a câştigat 13 trofee la gruparea catalană, a fost şi el rugat să îşi dea cu

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a afirmat că persoanele infectate cu noul coronavirus – atât cele aflate în carantină sau în izolare, cât şi cele din spitale – vor putea vota

Mai multe asociații de suporteri ale unor formațiilor de fotbal din România cer guvernului reluarea meciurilor cu spectatori, evident, în condițiile impuse de măsurile de restricție, scrie Stiripesurse.ro Suporterii celor mai importante echipe de

Subprefectul Sălajului a fost implicat astăzi într-un accident rutier. Alexandru Vegh consumase băuturi alcoolie înaintea producerii evenimentului rutier. Subprefectul circula astăzi, la prânz, cu autoturismul pe strada Simion Oros din Zalău, iar

Gigantul francez de retail Carrefour va achiziţiona retailerul alimentar spaniol Supersol de la Vilniaus Prekyba, un important grup de business din Lituania, în schimbul a 78 milioane de euro, notează Baltic

Wizz Air va reduce semnificativ zborurile săptămânale, către şi dinspre Ungaria, de pe 7 serptembrie, în urma închiderii graniţelor pentru străini de către guvernul de la Budapesta ca măsură de prevenire a extinderii epidemiei de coronavirus,