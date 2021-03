Tragedie românească în Italia. O tânără însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident 15.03.2021

15.03.2021 Tragedie românească în Italia. O tânără însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident O tragedie fără margini s-a produs în Italia, după ce o tânără româncă însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident de mașină. Un accident cumplit produs duminică dimineață a ucis o româncă însărcinată […] The post



Tragedie românească în Italia. O tânără însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident

O tragedie fără margini s-a produs în Italia, după ce o tânără româncă însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident de mașină. Un accident cumplit produs duminică dimineață a ucis o româncă însărcinată […] The post Tragedie românească în Italia. O tânără însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident appeared first on Cancan.

Tragedie românească în Italia. O tânără însărcinată în 5 luni a murit într-un cumplit accident

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat, după vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II destinat pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, mulțumit de spital. „Împreună vom trece prin această

Karren Brady, vicepreședinta clubului West Ham, este unul dintre conducătorii englezi care ar vrea anularea sezonului. Tot mai multe cazuri de coronavirus în Marea Britanie, în special în Anglia. Un club care ar putea fi lovit este West Ham United.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov are 18 pacienţi confirmaţi cu noul Covid-19, iar conducerea spitalului a fost anunţată că trebuie să îl transforme pentru primirea pacienţilor cu noul

În cursul zilei de sâmbătă, peste 11.000 de poliţişti au fost la datorie, fiind sprijiniţi de 3.268 de poliţişti locali, de jandarmi şi efective ale

După ce pandemia de coronavirus a blocat competiţiile sportive, Neymar a plecat din Franţa în Brazilia cu un avion privat. Atacantul clubului PSG îşi petrece carantina pe o plajă din Brazilia, jucând volei

Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a spus în cadrul unei declaraţii de presă că bilanţul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus în România a ajuns la 1.815 duminică, 29 martie la ora

Cum pandemia de coronavirus a oprit sportul, fanii competițiilor sportive s-au refugiat în jocurile virtuale, în care persoanjele lor preferate încă pot activa. Acest fenomen se întâmplă și cu boxul, în aceste zile desfășurându-se un turneu

Papa Francisc a fost testat negativ la noul coronavirus, informează Agepres, citând presa italiană. Informația vine la doar câteva ore după anunțul privind infectarea cu COVID-19 a unui prelat care lucrează pentru Secretariatul de Stat (guvernul

Persoanele fizice şi companiile afectate direct sau indirect de criza coronavirus vor putea să-şi amâne ratele la credite pe o perioadă de până la 9 luni, însă această facilitate nu înseamnă anula­rea ratelor, ci plata lor ulterioară, şi

CRAIOVA. Juveții și-au unit forțele ca să strângă bani cât mai mulți pentru Spitalul de Boli Infecțioase și-au reușit să adune o sumă importantă: 60.540 de lei din vânzarea a 4.687 de bilete. A fost un meci de FIFA 20 între cei de

În România, numărul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane de persoane în 2019, cu 50.000 mai puțini față de anul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat

Numărul firmelor nou înfiinţate la nivel naţional a scăzut cu 69% în perioada 16-30 martie faţă de prima jumătate a lunii şi, de asemenea, în raport cu perioada similară din 2019, in contextul decretării strării de urgenţă în România pe

Bărbatul vindecat face parte din primul grup diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu două săptămâni. Acesta a fost plasat direct în carantină, iar după confirmarea infectării, a fost internat în

Institutul Naţional de Statistică (INS), care trebuia să realizeze eşantionul de 10.500 de persoane pentru testarea din Bucureşti, s-a retras din

În “Apocalipsa” lui Stephen King, 99,4% din populația globului e ucisă de un virus eliberat din greșeală dintr-un laborator militar. “Slavă Domnului că virusul ăsta nu e la fel de agresiv”, a declarat autorul pentru CNN,

Ministerul Muncii anunţă că numărul contractelor de muncă suspendate şi încetate se ridică la peste 600.000, majoritatea fiind în industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau comerţ cu

Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, luni seara, că prin Ordonanța Militară nr. 5, se prelungește măsura suspendării zborurilor spre și dinspre Spania și Italia pentru încă 14

Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, amânate din cauza pandemiei de coronavirus, se vor desfăşura între 23 iulie şi 8 august 2021. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Noua

Doctorul Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie, a spus când vor începe să scadă numărul de cazuri zilnice de COVID-19 în

Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin a înregistrat, în ziua de 28 martie a.c., dosarul penal cu nr. 884/P/2020 având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ”zădărnicire a combaterii