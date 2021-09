Tragedie pentru un român stabilit în Italia. A fost găsit înecat în mare 11.09.2021

11.09.2021 Tragedie pentru un român stabilit în Italia. A fost găsit înecat în mare Tragedie fără margini pentru un român stabilit de puțin timp în Italia. Băiatul se mutase în urmă cu o zi în provincia Vibo Valentia cu familia sa în căutare unui loc de muncă. Tânărul și-a […] The post Tragedie pentru un român



Tragedie pentru un român stabilit în Italia. A fost găsit înecat în mare

Tragedie fără margini pentru un român stabilit de puțin timp în Italia. Băiatul se mutase în urmă cu o zi în provincia Vibo Valentia cu familia sa în căutare unui loc de muncă. Tânărul și-a […] The post Tragedie pentru un român stabilit în Italia. A fost găsit înecat în mare appeared first on Cancan.

Tragedie pentru un român stabilit în Italia. A fost găsit înecat în mare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fotogeografica, cel mai important concurs naţional de fotografie pentru tineret, derulat de Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, anunţă câştigătorii ediţiei 2020 la secţiunile patrimoniu cultural,

Bucureştiul se află în topul zonelor cu cel mai mare număr de infectări înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică (GCS). În Capitală, 446 de persoane s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 în ultima

Deocamdată, Arena Naţională va găzdui patru meciuri la Campionatul European, iar pe Wembley se vor juca șapte meciuri, printre care şi semifinalele şi finala. În schimb, în alte orașe nu se vor mai

Viitorii pensionari ai României, prin inter­me­diul fondurilor de pensii private Pilon II, au ajuns cei mai mari acţionari ai Băncii Transilvania (simbol bursier TLV) în contextul în care deţinerea acestora din cea mai mare bancă din România a

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultări politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, în contextul aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a îndemnat, sâmbătă, cetăţenii să respecte regulile de igienă şi să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, pentru limitarea răspândirii

Tinu Bosînceanu s-a întors din Statele Unite, unde a absolvit Uni­ver­­sitatea Harvard, şi a por­nit un business în domeniul edu­caţiei – Upgrade Academy, prin care pregăteşte elevi pentru admiterea la fa­cultăţi din

Ana Porgras, gimnasta care în 2010 reușea să cucerească medalia de aur la bârnă la Mondialele de la Rotterdam, a îmbrățișat la 27 de ani o altă carieră, scrie ziare.com. Este manichiuristă, meserie pe care mărturisește că o practică din

Rezultatele excelente obţinute de la preluarea echipei din Kiev nu îl salvează pe cel mai titrat tehnician român de furia unei părţi a

Autorităţile din judeţul Hunedoara au prezentat, duminică, situaţia la zi a persoanelor infectate cu noul

Polonezul Janusz Gol (34 de ani) va lipsi în următorul meci al lui Dinamo, cu Sepsi OSK, după ce a primit al 4-lea avertisment din acest sezon în partida cu CS Universitatea Craiova. Dinamo - Craiova poate fi urmărit aici; În minutul 48 al meciului

Google marchează 113 ani de la nașterea lui Mihail Sebastian, cel care a stârnit numeroase dezbateri la mai bine de un deceniu după dispariția sa, odată cu publicarea jurnalului său. Scriitorul, dramaturgul și publicistul Mihail Sebastian este

În timp ce nu reuşim de mai mulţi ani să reglementăm exploatarea offshore a hidrocarburilor, prin adoptarea unei legi care să fie în acord cu aşteptările investitorilor, încercăm acum să avem mai mult

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (simbol bursier LVMH), conglomerat francez care deţine brandurile Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Hennessy, Moet Chandon şi Tag Heuer, a anunţat joi că veniturile totale au înregistrat o scădere în T3/2020 comparativ

William Soares (31 de ani, mijlocaș defensiv) este înlocuitorul lui Mihai Bordeianu - transferat în Arabia Saudită - la CFR Cluj. UPDATE 15:10 - CFR confirmă transferul lui William Soares Ardelenii au anunțat oficial aducerea lui William

Săptămâna trebuie începută cu o porție sănătoasă de râs, așa că am pregăti un banc care cu siguranță îți va pune un zâmbet în colțul gurii. Bancul zilei de astăzi are ca protagonistă o tânără […] The post Bancul zilei| O

Guvernul sloven a declarat luni stare de urgenţă naţională pe o perioadă de 30 de zile în urma constatării unei creşteri bruşte a contaminărilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, care s-au dublat săptămâna aceasta faţă de

Un posibil tratament anticoronavirus a fost inventat de o fată de doar 14 ani din Statele Unite ale Americii, în cadrul unei competiții științifice numită 3M Young Scientist Challenge. Anika Chebrolu, care locuiește în Frisco, Texas, a dezvoltat

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a publicat noi cifre îngrijorătoare cu privire la bilanțul pandemiei de coronavirus din România, în ultimele 24 de ore. Astfel avem parte de un nou record negativ astăzi:

Toni Petrea a efectuat două modificări la pauza partidei dintre Academica Clinceni și FCSB. FCSB nu a convins în prima repriză a partidei cu Clinceni. A avut posesia, dar ocaziile clare de gol au lipsit, cu excepția unei mingi expediate de