Tragedie pe litoralul românesc. Un bărbat s-a înecat, în această dimineaţă, la 2 Mai 05.08.2018

05.08.2018 Tragedie pe litoralul românesc. Un bărbat s-a înecat, în această dimineaţă, la 2 Mai Tragedie pe litoralul românesc. Un bărbat s-a înecat, în această dimineaţă, la 2 Mai. Un apel la Serviciul Unic de Urgență 112 semnala, duminică, 5 august a.c., în jurul orei 10,00, că în



Tragedie pe litoralul românesc. Un bărbat s-a înecat, în această dimineaţă, la 2 Mai

Tragedie pe litoralul românesc. Un bărbat s-a înecat, în această dimineaţă, la 2 Mai. Un apel la Serviciul Unic de Urgență 112 semnala, duminică, 5 august a.c., în jurul orei 10,00, că în largul...

Tragedie pe litoralul românesc. Un bărbat s-a înecat, în această dimineaţă, la 2 Mai

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Trei bărbaţi din comuna bihoreană Borod au ajuns la spital după ce au fost implicaţi într-o altercaţie extrem de violentă generată de familiile a trei adolescenţi de etnie romă prinşi la

Simona Halep n-a reuşit să treacă cu bine peste un hop neaşteptat de greu, reprezentat de meciul din turul al treilea contra taiwanezei Su Wei

ISU Bucureşti - Ilfov a intervenit sâmbătă în Capitală, care s-a aflat sub cod portocalliu de ploi şi vijelii, pentru a ridica mai mulţi copaci căzuţi pe carosabil sau pe maşini şi în cazul unor case şi curţi

O serie de imagini publicate sâmbătă seară pe Facebook de către Tiberius Cselenyi arată dezastrul ecologic de la Lacul Izvorul Muntelui, cunoscut şi ca Lacul

Curiozitatea oamenilor care cauta cu orice pret sa inteleaga mai multe din viata rechinilor creaza, cateodata, clipe terifiante. Extrem de feroce, puternici si periculosi, rechinii continua sa

Hidrologii au instituit un Cod galben de inundaţii pe râurile mici din judeţul Tulcea, valabil până sâmbătă la miezul nopţii. Conform Institutului Naţional de Hidrologie

Codul portocaliu de vreme extremă a făcut ravagii în Capitală. Un număr de 17 copaci au căzut pe carosabil sau pe maşini, iar mai multe case au fost inundate, potrivit unui bilanţ ISU Bucureşti

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au fost anunţaţi, prin mai multe apeluri primite la numărul unic de urgenţă 112, că, în urma precipitaţiilor căzute în ultimele ore, în

În Uniunea Europeană, energia disponibilă provine din producţie proprie şi import, iar în 2016, continentul a produs aproximativ 46% din energia utilizată, în timp ce restul de 54% provine din import, arată un raport

După 1-1 cu FC Bruges, FCSB joacă azi al doilea amical din cantonamentul din Olanda, contra celor de la Ajax. Partida de verificare Ajax - FCSB se va disputa de la 20:00, ora României, în localitatea Hattem, aproape de Apeldoorn, unde

Rusia și Croația se întâlnesc în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, de la ora 21:00. Partida e în direct la TVR 1 și liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:00 » Rusia - Croația 0-0 Click

Liviu Teodorescu, una din cele mai bune voci masculine din Romania, revine in atentia noastra cu proiectul muzical #LiTemoments pe care l-a lansat in urma cu un an, dar pe care il continua anul acesta cu trei momente noi. Prima piesa cu care Liviu a dat

Guvernul pare că deja nu mai are bani de salarii. Vicepremierul Paul Stănescu a anunțat la Slatina că Executivul va face o rectificare bugetară la finalul lunii. Și a mai spus că speră să fie găsită o formulă prin care toată lumea să aibă

Mihai Fifor, ministrul Apărării, a mers la locul tragediei în care pilotul Florin Rotaru şi-a pirdut viaţa, după ce s-a prăbuşit cu avinul pe care îl pilota. Citește mai

Potrivit lui Sorin Stoicescu, specialist în aviaţie, pilotul decedat, sâmbătă, ar fi refuzat o catapultare din timp, pentru a evita o tragedie, scrie Mediafax. Citește mai

Ingrid Mocanu a făcut publice două ipostaze, la cinci zile distanţă, unde arată cum aceeaşi maşină a urmat-o pe traseul ei şi la dus dar şi la întors. O simplă coincidenţă? Ar fi prea mult , în opinia sa, deoarece dă date exacte despre

Şapte persoane, între care trei copii, au fost rănite, sâmbătă seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe DN 14, în zona localităţii sibiene Copşa Mică, drumul fiind blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform poliţiştilor, unul

Simona Halep a declarat, sâmbătă, după eliminarea de la turneul de la Wimbledon în turul trei, că a avut o atitudine “prea negativă” la meciul cu Su-Wei

Trei persoane au fost rănite sâmbătă seară într-un accident rutier produs în judeţul Dolj, în evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme şi un TIR. Accidentul a avut loc din cauza vizibilităţii reduse cauzate de un incendiu de

Martori la prăbuşirea avionului MiG 21 - LanceR sâmbătă, în apropierea Bazei Aeriene Borcea, în timpul unui show aviatic, spun că, dacă pilotul se catapulta, avionul îşi continua drumul spre public şi "ar fi fost jale", iar toţi cei