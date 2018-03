Tragedie la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală! Un medic anestezist a murit în timpul gărzii 06.03.2018

06.03.2018 Tragedie la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală! Un medic anestezist a murit în timpul gărzii Un medic anestezist, în vârstă de 38 de ani, de la Spitalul Sfântul Ioan din București, a murit în timpul gărzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost găsit fără suflare și, deși colegii au încercat să-l resusciteze, nu s-a



Tragedie la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală! Un medic anestezist a murit în timpul gărzii

Un medic anestezist, în vârstă de 38 de ani, de la Spitalul Sfântul Ioan din București, a murit în timpul gărzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost găsit fără suflare și, deși colegii au încercat să-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii legii au deschis o anchetă […] The post Tragedie la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală! Un medic anestezist a murit în timpul gărzii appeared first on Cancan.ro.

Tragedie la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală! Un medic anestezist a murit în timpul gărzii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania americană SpaceX, fondata de Elon Musk, a lansat, marți, cu succes Falcon Heavy, cea mai puternică rachetă din lume, intrând astfel în istorie. Racheta Falcon Heavy, cu o putere

Dezvăluirea s-a petrecut în finală deoarece nu era corect să meargă până la capăt. În timpul concursului bărbatul s-a prezentat machiat şi aranjat ca o femeie, cu numele Alina Alieva. Când şi-a dezvăluit datele personale adevărate,

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a prezentat, miercuri, la dezbaterea cu tema "Frauda şi corupţia în domeniul achiziţiilor publice. De la combatere la prevenire", organizată de DNA, portretele-robot ale autorilor infracţiunii de

Poliţiştii din Prahova efectuează cinci percheziţii, pe raza judeţelor Prahova şi Ilfov, la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale şi ATM-uri. Şapte persoane vor fi conduse la sediul poliţiei, pentru

Între 2013 şi 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost făcute investiţii, deşi a fost alocat un buget de până la 268 de milioane de lei, se arată într-un raport finalizat în octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la ministrul

Liderul liberal Ludovic Orban încearcă să calmeze spiritele în partid, după ce câţiva senatori cu notorietate, apropiaţi de Alina Gorghiu, au ameninţat că vor pleca din PNL pentru că Iulian Dumitrescu a fost numit lider de grup, iar ei au

Bursa de Valori Bucureşti a deschis şedinţa de miercuri pe verde, revenindu-şi în urma şocului bursier care a avut loc în ultimele două zile pe pieţele internaţionale şi care a influenţat şi

Cine a urmărit live lansarea SpaceX Falcon Heavy a asistat la câteva momente extrem de spectaculoase. Unul dintre acestea a fost dat de scenele în care cele două rachete Falcon 9, care au ajutat Falcon Heavy în drumul spre orbita terestră, au

CSM Târgovişte a fost învinsă de Olympiakos SFP Pireu, ratând ,astfel, calificarea în sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei feminin. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-1 (25-17, 16-25, 25-21,

Orice persoană care are un teren în România va fi obligată să ia măsuri pentru a distruge ambrozia, o buruiană ce creşte de obicei pe marginea drumurilor, pe ogoare sau pe terenurile lăsate în paragină, potrivit unui proiect de lege adoptat de

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin dă startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiţii de producţii de film din întreaga lume. În cadrul celei de-a 68-a ediţii a Berlinalei au fost selectate producţii româneşti în

Anual, 50.000 de români pierd lupta cu cancerul din cauza faptului că boala este descoperită prea târziu, plasând ţara noastră pe locul 9 în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea cauzată de această afecţiune. Cele mai multe cazuri sunt

Suntem aproape de o criză precum cea din 2008? Părerile analiştilor din întreaga lume sunt împărţite, dar nimeni nu neagă că nori negri s-au adunat asupra economiei mondiale. Acţiunile

Utilizarea telefoanelor mobile în maşini, chiar şi când acestea sunt oprite sau staţionate în altă zonă cu excepţia parcărilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere

Donald Trump cere Pentagonului organizarea unei parade militare grandioase în Washington pentru a celebra puterea armatei americane, spun oficialii Casei Albe. Washington Post relatează despre dorința

Apropiaţi ai fostului conducător al "câinilor" infirmă varianta lui Gigi Becali: "Ne-a spus Cristi că niciodată n-o să se mai întoarcă la Dinamo sau în fotbal!" Ieri, procesul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Gigi Becali a avut în această seară o intervenție telefonică răsunătoare, în care a anunțat că i s-a propus să preia Dinamo și CFR Cluj, două mari rivale ale FCSB-ului (detalii, aici). Aflat în studioul TV Digi

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Deși mai sunt 11 zile până la Derby de România, dinamoviștii au intrat deja în febra întâlnirii cu marea rivală. Roș-albii vând zilnic, între 09:00 și 20:00, bilete pentru următoarele două meciuri

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că a jucat fotbal la Dinamo. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, în tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima. Eu niciodată nu am fost un