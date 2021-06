Tragedie la Kabul! 12 oameni au murit într-un atentat cu bombă 02.06.2021

02.06.2021 Tragedie la Kabul! 12 oameni au murit într-un atentat cu bombă Nu mai puțin de 12 persoane au murit la Kabul, Afganistan, unde a avut loc un atentat cu bombă! Două proiectile au explodat în două autobuze, provocând moartea celor 12 civili și rănindu-I pe alți […] The post Tragedie la Kabul! 12 oameni



Tragedie la Kabul! 12 oameni au murit într-un atentat cu bombă

Nu mai puțin de 12 persoane au murit la Kabul, Afganistan, unde a avut loc un atentat cu bombă! Două proiectile au explodat în două autobuze, provocând moartea celor 12 civili și rănindu-I pe alți […] The post Tragedie la Kabul! 12 oameni au murit într-un atentat cu bombă appeared first on Cancan.

Tragedie la Kabul! 12 oameni au murit într-un atentat cu bombă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru mine, Basarabia are gustul unui salam de alimentară, combinat cu cel de vin roşu de ţară. Nu am fost dincolo de Prut decât o singură dată, într-un octombrie rece, acum 23 de ani, însoţind o delegaţie militară

Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseară cel de-al șaselea său Dinamo - FCSB și a pătruns în Top 5 „centrali", egalându-i pe Ion Crăciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de

Noul SUV electric de la Opel promite o autonomie de 322 de kilometri. Motorul electric furnizează 100 kW (136 CP) și un cuplu maxim de 260 de Newton metri. Opel a prezentat primele imagini și informații cu noul Mokka, care debutează în versiune

Celebrul regizor rus Kirill Serebrennikov a fost găsit vinovat de participare la deturnare de fonduri, în valoare de circa 2 milioane de dolari din subvenții publice pentru arte, de către un tribunal

Un bărbat a fost agresat şi împuşcat cu un pistol cu bile, vineri după-amiază, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. El a primit îngrijiri medicale, fiind apoi transportat la

Sorana Cîrstea (30 de ani, 75 WTA) a anunțat colaborarea cu Teo Cercel, fostul preparator fizic al Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA), conform Știrile TVR. Sorana Cîrstea și Teo Cercel au mai colaborat în urmă cu 7 ani. Acum, sportiva din București

Libertatea a arătat cum în perioada 2015-2019, 535 de muncitori români au suferit accidente de muncă în Austria, dintre care unele mortale. În prezent, o parte din familiile lor încă se judecă cu angajatorii austrieci. În urma articolul din

Zeci de poliţişti înarmaţi au luat cu asalt comuna ialomiţeană Borăneşti vineri după-amiază. Descinderea a urmărit prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi asigurarea climatului de ordine publică. În 3 ore au fost amprentate 74

Milioane de oameni ar putea muri în cazul unui al doilea val al coronavirusului, a avertizat vineri un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, adăugând că pandemia a evoluat până acum așa cum

Goran Ivanisevic, antrenorul lui Novak Djokovic, a fost depistat pozitiv la un test de coronavirus, potrivit unui anunț al acestuia citat de Eurosport, informează G4media. Ivanisevic este cel mai nou nume sonor de pe lista celor infectaţi cu COVID-19,

Falsurile de bancnote româneşti expertizate la Banca Naţională au totalizat 3.507 bucăţi, în anul 2019, în scădere cu 41% faţă de 2018. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 de lei, potrivit raportului

Horoscopul zilei de 28 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Un pistol cu glonț, un revolver și două pistoale de tir cu aer cald au fost descoperite de oamenii legii, în urma unei percheziții care a avut loc în patru locuințe ce aparțin unui hunedorean în vârstă de

O echipă de cercetători din Spania a găsit urme de COVID-19 în apa reziduală recoltată în Barcelona în martie 2019, cu 9 luni înainte de primele raportări oficiale de cazuri de infectare cu noul coronavirus la Wuhan, scrie publicația spaniolă

Vești teribile de pe litoral! Trupul copilului de 12 ani dispărut în apele mării în urmă cu trei zile a fost găsit între stabilopozii din Mamaia. Părinții sunt transfigurați de durerea pierderii fiului lor și se pregătesc acum de

Centrul Infotrafic informează că poliţiştii rutieri acţionează duminică atât pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, cât şi pe raza tuturor staţiunilor montane de pe Valea Prahovei, iar întrucât sunt aşteptate valori ridicate de trafic pe

SUA ar putea avea al 51-lea stat. Camera Reprezentanţilor a aprobat, vineri, un proiect de lege prin care Washington DC ar urma să se transforme într-un stat, scrie USA Today. SUA ar putea avea al 51-lea

Jucătorul bosniac de tenis Tomislav Brkic, care a participat la turneul demonstrativ Eastern European Championship, organizat de Janko Tipsarevic la academia sa din Belgrad, a fost testat pozitiv la Covid-19, relatează Agerpres. După contaminările

Două legende ale fotbalului ar putea face echipă. Brazilianul Ronaldinho se gândeşte serios să se reapuce de fotbal la 40 de ani. Potrivit Marca, va fi antrenat de marele Diego Maradona, la Gimnasia La

Adela Popescu a fost externată, după ce a avut niște probleme la stomac. Vedeta de la ”Vorbește lumea”, de pe Pro TV, a slăbit în această perioadă. CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU SUFERĂ DE O BOALĂ TERIBILĂ! CE DIAGNOSTIC I-AU PUS MEDICII