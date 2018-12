Tragedie înainte de Anul Nou. Marian Bratu a murit pe patul de spital 28.12.2018

28.12.2018 Tragedie înainte de Anul Nou. Marian Bratu a murit pe patul de spital Marian Bratu se afla de 8 luni pe patul de spital, după ce suferise un grav accident de muncă la data de 13 mai 2018, la oțelăriile „Acciaierie Venete”. Marian Bratu, un alt muncitor – acesta provenind din Republica Moldova –



Marian Bratu se afla de 8 luni pe patul de spital, după ce suferise un grav accident de muncă la data de 13 mai 2018, la oțelăriile „Acciaierie Venete". Marian Bratu, un alt muncitor – acesta provenind din Republica Moldova – și alți doi muncitori italieni au fost stropiți cu oțel topit.

