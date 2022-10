Tragedie în Satu Mare! Vasile a murit într-un accident de muncă: ”Mi se rupe inima” 13.10.2022

13.10.2022 Tragedie în Satu Mare! Vasile a murit într-un accident de muncă: ”Mi se rupe inima” Tragedie fără margini pentru o familie din Satu Mare. Soțul și tatăl a doi copii a murit într-un accident de muncă în Austria. Bărbatul avea 39 de ani. O familie a fost destrămată într-o secundă. […] The post Tragedie în Satu Mare!



Tragedie în Satu Mare! Vasile a murit într-un accident de muncă: ”Mi se rupe inima”

Tragedie fără margini pentru o familie din Satu Mare. Soțul și tatăl a doi copii a murit într-un accident de muncă în Austria. Bărbatul avea 39 de ani. O familie a fost destrămată într-o secundă. […] The post Tragedie în Satu Mare! Vasile a murit într-un accident de muncă: ”Mi se rupe inima” appeared first on Cancan.

Tragedie în Satu Mare! Vasile a murit într-un accident de muncă: ”Mi se rupe inima”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Solterra este numele primului Subaru care va fi complet electric. Legendarul producător japonez, care și-a câștigat faima prin motoare sale boxer pe benzină și tracțiune integrală, intră în

Super campania propusă de Unibet clienților activi în perioada octombrie - noiembrie a trecut de jumătate, dar mai sunt alte 3 autoturisme Audi A4 de câștigat plus sute de alte premii în bani cash sau bonus. Despre structura completă a premiilor

Cele mai importante partide din Spania, Italia, Franța, Germania, sunt transmise săptămânal pe canalele sportive din cadrul companiei RCS-RDS. Grupul Media a dat lovitura însă pe mai multe planuri pentru sezonul viitor. Se știe deja […] The

Provocări pentru multe zodii, mai ales că se petrec tot felul de evenimente astrale

Ministerul Educaţiei a publicat, sâmbătă, lista cu rata de vaccinare în fiecare unitate de învăţământ. Din aceste date reiese că sunt peste 1.100 de şcoli sau grădiniţe unde nu s-a vaccinat nimeni. Şapte dintre acestea sunt din judeţul

Anett Kontaveit (25 de ani, #8 WTA) a învins-o pe Karolína Pliskova (29 de ani, #4 WTA), scor 6-4, 6-0 și s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor 2021, turneu care se joacă în aceste zile în Guadalajara (Mexic) și care e transmis

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, spune că pe Victor Ponta nu îl mai bagă nimeni în seamă, iar prezența lui acolo nu contează în negocierile dintre PSD și PNL. Jurnalista consideră că motivul pentru care s-a dus acolo

Fost şef al armatei SUA în Europa, general-locotenent în rezervă Ben Hodges, a vorbit, în cadrul conferinţei cu tema „Consolidarea profilului României ca actor proactiv pentru asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre”, organizată de

Decizie importantă pentru Julian Assange! Fondatorul WikiLeaks a primit permisiunea de a se căsători în închisoare cu partenera sa, Stella Moris. Data nunții nu a fost însă stabilită. Acesta se află în închisoarea Belmarsh din Londra din

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunță că lucrează la o strategie privind modernizarea sistemului de termoficare și, în același timp, reducerea poluării cauzate de centralele de

Sătul de criticile lui Gigi Becali, antrenorul Edi Iordănescu (43 de ani) a decis să plece de la FCSB, cele două părți ajungând la un acord pentru rezilierea contractului. FCSB va juca peste 7 zile cu FC Botoșani (21 noiembrie), în prima etapă

Midas, un pisoi cenuşiu adoptat din Turcia, care s-a născut cu două perechi de urechi face furori pe Instagram unde doar în patru săptămâni a adunat circa 19.300 de urmăritori. Felina are şi doi prieteni buni alături de care apare

Mihai Trăistariu a avut o experiență tristă. Se pare că pandemia l-a lovit mult mai puternic decât se aștepta. Acesta fiind nevoit să renunțe la confortul hotelului. Mihai Trăistariu a recunoscut, recent, că suferă mult […] The post

Marnie Simpson este o starletă internațională extrem de sexy, care ştie să pozeze în cele mai senzuale poziţii. Recent, tânăra a anunţat pe reţelele de socializare faptul că este din nou însărcinată! Frumusețea din „Geordie

Odată cu scumpirea gazelor naturale, se scumpeşte şi căldura în Republica Moldova. Termoelectrica SA a anunţat luni, 15 noiembrie, că a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ajustarea extraordinară a preţului

Comerţul online a ajuns anul trecut în România să deţină o cotă de piaţă de circa 1% din totalul vânzărilor de alimente şi alte bunuri de larg con­sum după ce limi­tarea libertăţii de mişcare şi teama de boală i-au determinat pe

Un număr de 494 de săteni din comuna bihoreană Tărcaia au obţinut suspendarea realizării unei şosele ocolitoare a DN 76, o investiţie de 320 milioane de lei din fonduri europene, care i-ar lăsa fără cele mai bune terenuri agricole pe care se

Electrica (simbol bursier EL) a raportat un profit net de 72 de milioane de lei la nivel de grup în primele nouă luni din 2021, în scădere cu 81,8 % faţă de perioada similară a anului trecut, când compania

Herbert Kickl, liderul formaţiunii austriece de extremă dreapta Partidul Libertăţii (FPÖ) a anunțat luni că s-a îmbolnăvit de coronavirus. Cunoscut pentru scepticismul său față de vaccinare, politicianul a sugerat că în loc de imunizare,

Guvernul României nu a semnat Angajamentul Global pentru Metan (Global Methane Pledge), din cadrul Conferinţei ONU pe teme climatice COP26, de la Glasgow, ratificat de 103 state,