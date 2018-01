Tragedie în România la început de an! A murit Monalisa! 05.01.2018

05.01.2018 Tragedie în România la început de an! A murit Monalisa! Monalisa Pandelea, o cunoscută artistă din Piteşti, a murit la numai 26 de ani. Celebră pentru efectele speciale pe care le crea în make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul noaptea trecută, informează



Tragedie în România la început de an! A murit Monalisa!

Monalisa Pandelea, o cunoscută artistă din Piteşti, a murit la numai 26 de ani. Celebră pentru efectele speciale pe care le crea în make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul noaptea trecută, informează epitesti.ro.

Tragedie în România la început de an! A murit Monalisa!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Florentin Pandele, primarul independent al oraşului Voluntari, a lansat un apel către toţi primarii din România, indiferent de partid, să-şi convingă parlamentarii care îi reprezintă să nu susţină proiectul bugetului pe

”Va daţi seama ce urgenţă este dacă se voteaza noaptea pe bandă rulantă amendamente care NU SE DEZBAT? Protestele nu trebuie sa aibă loc duminica, ci mâine şi vineri până nu e prea târziu.”,a afirmat în concluzie Tudor Chirilă, unul

In realitate, planeta noastra este destul de fragila si destul de vulnerabila in fata amenintarilor venite din spatiu. Specialistii au intocmit un fel de clasament al acestora. Pe ultimul loc, cinci,

Deputatul USR Cosette Chichirău a anunţat miercuri că intenţionează să-l acţioneze în instanţă pe senatorul PSD Şerban Nicolae, după ce l-a apostrofat pe acesta pe holurile Palatului Parlamentului

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că SUA recunosc oraşul Ierusalim drept capitală a statului Israel, anunţ care marchează o schimbare majoră a politicii Washingtonului în

În timp ce marile bănci centrale ale lumii se pregătesc să-şi restrângă stimulentele de politică monetară, banca centrală a Ungariei a decis să-şi lanseze propriul program de relaxare monetară, scrie

Echiparea unui automobil şi versiunea aleasă influenţează direct valoarea de revânzare a maşinii şi implicit costul total de

♦ Indicele de referinţă al bursei româneşti închidea primul an de la înfiinţare cu minus 32% pe fondul crizei rublei ♦ De atunci are plus

Paul Codrea (36 de ani) va fi noul antrenor al Ripensiei Timișoara. Fostul internațional și-a reziliat contractul cu ACS Ghiroda, echipă pe care a antrenat-o în turul Ligii a III-a. Tânărul tehnician îi va prelua pe roș-galbeni

Formaţiile Liverpool, FC Sevilla, Şahtior Doneţk şi FC Porto au obţinut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după meciurile din etapa a şasea, ultima, a fazei grupelor. Echipa lui Vlad Chiricheş, Napoli, va juca în 16-imile

Avocatul Vitalie Negacevschi consideră că probabilitatea ca Interpol să accepte solicitarea organului de urmărire penală a Rusiei de a-l anunţa pe preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, în căutare internaţională este foarte mică, pe motiv că

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, susţine că preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a depus de urgenţă, cu şapte luni în urmă, o cerere de anulare a cetăţeniei ruse pe care ar deţine-o, pentru a nu putea fi tras la răspundere

Primind Dobrogea drept cadou de consolare în urma pierderii Basarabiei de sud în Războiul de Independenţă de la 1877, România s-a trezit în postura părintelui fără voie care trebuie „să crească“ un copil

În nordul, centrul şi estul ţării vor mai fi înnorări, mai ales în cursul zilei, dar numai izolat vor fi precipitaţii slabe, fulguieli în Carpaţii Orientali şi precipitaţii mixte în Maramureş, estul Transilvaniei şi nordul

Prietenii poliţistului rănit grav în urma descinderilor de la Rădăuţi au postat pe Facebook că starea acestuia s-a îmbunătăţit şi chiar a putut vorbi la telefon cu fiicele

Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce miercuri seară a lovit cu maşina doi protestatari, în timp ce ieşea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi înaintat Parchetului

Consecinţele recunoaşterii de către SUA a Ierusalimului drept capitală a Statului Israel încep să zguduie din temelii nu numai întreg Orientul Apropiat şi lumea musulmană în general, ci şi relaţiile între americani şi mulţi dintre aliaţii

Igor Dodon s-a declarat încântat de faptul că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a decis să candideze pentru on nou mandat prezidenţial. Şeful statului a subliniat că preşedintele rus este cel care a reîntors ruşilor demnitarea şi simţul

Poliţiştii din Prahova efectuează, joi dimineaţă, 52 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la

Comisia speciala privind legile justitiei, condusă Florin Iordache (PSD), va discuta joi o propunere făcută de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) privind înfiinţarea unei Sectii speciale pentru investigarea "infracţiunilor din