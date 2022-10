Tragedie în Roman! O familie, care se întorcea de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, a murit într-un accident rutier grav 14.10.2022

14.10.2022 Tragedie în Roman! O familie, care se întorcea de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, a murit într-un accident rutier grav O femeie însărcinată, soțul ei, fetița lor de 9 ani şi un nepot de 11 ani și-au găsit sfârșitul împreună ieri, 13 octombrie. Familia se întorcea de la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, atunci când […] The post



Tragedie în Roman! O familie, care se întorcea de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, a murit într-un accident rutier grav

O femeie însărcinată, soțul ei, fetița lor de 9 ani şi un nepot de 11 ani și-au găsit sfârșitul împreună ieri, 13 octombrie. Familia se întorcea de la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, atunci când […] The post Tragedie în Roman! O familie, care se întorcea de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, a murit într-un accident rutier grav appeared first on Cancan.

Tragedie în Roman! O familie, care se întorcea de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, a murit într-un accident rutier grav

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

92.805 de persoane au fost vaccinate împotriva Covid-19, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sâmbătă după-amiază, 13 noiembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Cifrele sunt în

Tinerii au fost admişi în acest an pe locuri bugetate la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, iar conducerea instituţiei de învăţământ le-a oferit Kit-ul Studentului, ce conţine un laptop, un rucsac şi rechizite, pentru a avea

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află cum va fi vremea în perioada 15 noiembrie - 13 decembrie

Incidenţa cazurilor COVID din Bucureşti a ajuns duminică, 14 noiembrie, la 6,26 cazuri la mia de locuitori, anunță Direcția de Sănătate Publică. Față de ziua precedentă, valoarea a scăzut cu 0,52. Rata de infectare din Bucureşti continuă

În ultimele zile, mai ales după ce a fost acuzată de impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, Doru Gușman, că l-a umilit pe regretatul artist, Niculina Stoican a intrat sub lupa publicului larg, toată lumea fiind […] The post Drama secretă a

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, spune că pe Victor Ponta nu îl mai bagă nimeni în seamă, iar prezența lui acolo nu contează în negocierile dintre PSD și PNL. Jurnalista consideră că motivul pentru care s-a dus acolo

Potrivit celor mai recente studii, România a avut cea mai drastică scădere a numărului de cercetători din ultimii ani, iar numărul lor continuă să scadă de la an la an. Se pare că România ocupă

Ajuns la 36 de ani, Horia Tecău vrea să se retragă după finalul Turneului Campionilor, competiţie ce are loc la

Austria a înregistrat 13.152 de contagieri în ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, precum şi 48 de decese, potrivit bilanţului anunţat sâmbătă de autorităţile sanitare din această

Danemarca a propus vineri să accelereze adoptarea unei legislaţii care să le permită companiilor să impună angajaţilor să aibă un certificat digital COVID, în cadrul celei mai recente măsuri de reducere

Surpriză la perchezițiile făcute de procurori la domiciliul asistentei medicale din județul Gorj care a fost reținută pentru că-și crease o rețea de eliberare de certificate de vaccinare. Oamenii legii au descoperit în locuința femeii o mare

Cancelarul Angela Merkel le-a cerut germanilor neimunizaţi să-şi facă vaccinurile cât mai repede posibil, după ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a atins noi maxime în Germania. Centrul de control al

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri la 1.742.304. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima

O agenţie de turism vrea să înfiinţeze o filială în Kazahstan şi să lanseze zboruri charter între Constanţa şi Almaty, cel mai mare oraş din Kazahstan, pachetele urmând să fie lansate în luna martie

Producţia industrială a României, cel mai important indicator pentru mersul industriei, a scăzut în septembrie 2021 cu 4% în serie brută, fiind prima lună de scădere după 6 luni în care industria României a recuperat căderea din 2020, arată

Metrorex mai are în circulaţie 15 trenuri vechi, dintr-un total de 84 cât numără întreaga flotă, iar acelea ar urma să fie schimbate în următorii

Un bărbat băut a scos un briceag și a început să amenințe cu el călătorii autobuzului 104 din Bucureşti, în zona Vatra Luminoasă. Bărbatul a fost observat de un echipaj de jandarmi, care l-au dat jos din autobuz şi l-au condus la secţie,

Marnie Simpson este o starletă internațională extrem de sexy, care ştie să pozeze în cele mai senzuale poziţii. Recent, tânăra a anunţat pe reţelele de socializare faptul că este din nou însărcinată! Frumusețea din „Geordie

Federaţia de fotbal din Iordania a acuzat naționala feminină a Iranului că a folosit un bărbat în poartă în timpul meciului din preliminariile Cupei Asiei. Forul a cerut Confederaţiei Asiatice de Fotbal să demareze o anchetă pentru a verifica

Gala MTV Europe Music Awards s-a desfășurat anul acesta în Ungaria, la Papp László Budapest Sportaréna, și a fost transmisă de MTV în 180 de ţări. Printre cei care au cântat pe scena evenimentului s-au […] The post Ed Sheeran, marele