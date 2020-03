Tragedie în lumea fotbalului: a murit primul fost fotbalist din România din cauza COVID-19 30.03.2020

30.03.2020 Tragedie în lumea fotbalului: a murit primul fost fotbalist din România din cauza COVID-19 Avram Goia, fost atacant al celor de la Olimpia Satu Mare, a murit din cauza infectării cu coronavirus, la 61 de ani. Goia a bifat șase prezențe în campionatul din România în sezonul 1978-1979. Goia, născut în 1959, era stabilit de mulți ani în



Avram Goia, fost atacant al celor de la Olimpia Satu Mare, a murit din cauza infectării cu coronavirus, la 61 de ani. Goia a bifat șase prezențe în campionatul din România în sezonul 1978-1979. Goia, născut în 1959, era stabilit de mulți ani în Spania și acolo a contactat virusul care i-a adus sfârșitul. ...

