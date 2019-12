Tragedie în Indonezia. 35 de persoane au murit într-un accident de autobuz 26.12.2019

26.12.2019 Tragedie în Indonezia. 35 de persoane au murit într-un accident de autobuz Bilanţul accidentului de autobuz de luni seara, din insula indoneziană Sumatra, se ridică la 35 de morţi, acesta fiind unul dintre cele mai letale din ultimii ani, potrivit autorităţilor. Forţele



Bilanţul accidentului de autobuz de luni seara, din insula indoneziană Sumatra, se ridică la 35 de morţi, acesta fiind unul dintre cele mai letale din ultimii ani, potrivit autorităţilor. Forţele de...

