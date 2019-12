Tragedie în Guatemala. 20 de oameni au murit după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion 22.12.2019

Un autocar s-a ciocnit, sâmbătă, cu un camion în zona localității Gualan din estul Guatemalei. În urma teribilului accident au murit 20 de persoane, anunță oficiali din cadrul autorităților medicale și de urgență, conform agenției Reuters. Printre persoanele decedate se numără și un copil de șapte ani. Președintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, a transmis condoleanțe familiilor

