Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a murit înecat după ce un mal s-a surpat 04.04.2020

04.04.2020 Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a murit înecat după ce un mal s-a surpat Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a sfârșit înecat după ce un mal s-a surpat și căruța s-a răsturnat în lac. Alături de el era și nepotul care s-a salvat în ultimul moment. Pompierii au fost alertați în localitatea Bolintin Deal pentru



Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a murit înecat după ce un mal s-a surpat

Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a sfârșit înecat după ce un mal s-a surpat și căruța s-a răsturnat în lac. Alături de el era și nepotul care s-a salvat în ultimul moment. Pompierii au fost alertați în localitatea Bolintin Deal pentru căutarea unui bărbat care a căzut într-un lac din zona unei balastiere. Bărbatul, în […] The post Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a murit înecat după ce un mal s-a surpat appeared first on Cancan.ro.

Tragedie în Giurgiu. Un bărbat a murit înecat după ce un mal s-a surpat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Credincioşi, persoane consacrate şi preoţi din comunităţile şi parohiile romano-catolice din Bucureşti şi împrejurimi sunt aşteptaţi să participe, duminică, la tradiţionala procesiune de Florii

Robert, iubitul și partenerul lui Ruby la Asia Express a trecut prin momente de groază după ce i s-a făcut rău și a avut nevoie de intervenția medicilor. Condițiile din Asia și oboseala acumulată după atâtea zile și-au pus amprenta asupra

Salisbury, oraşul în care fostul spion rus Serghei Skripal şi fiica sa au fost otrăviţi cu neurotoxina noviciok, a fost numit cel mai bun loc în care să trăieşti, din Marea Britanie, scrie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 14 aprilie 2019, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO

Evoluția tot mai tumultoasă a monedei Euro i-a făcut pe români să creadă că lucrurile au scăpat de tot de sub control după ce au văzut afișat un preț cu mult sub valoarea știută de toată lumea! O știre preluată de la Google România pe

Curba randamentelor din România s-a deplasat în sus săptămâna trecută, cu circa şapte puncte de bază, evoluţie în convergenţă cu cele din pieţele internaţionale, influenţată şi de accelerarea inflaţiei pe plan intern, a declarat Andrei

Curs valutar valabil pentru 15 aprilie. Euro și dolarul au crescut, luni , în raport cu moneda națională. Luni, 15 aprilie, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,7619 lei pentru moneda europeană, în apreciere

Lorenzo Paramatti, fundașul de 24 de ani al lui ACS Poli Timișoara, ar putea ajunge începând din vară în Liga 1! Stoperul care poate juca în ambele benzi din apărare a impresionat în cele două luni de când a fost

Nadja Regin a murit la vârsta de 87 de ani, iar vestea a fost anunţată pe contul oficial de Twitter 007, alături de mesajul: „Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii ei în acest trist moment". Nadja Regin a jucat în două filme

Ioan Ciprian Lucacian, un român în vârstă de 39 de ani stabilit în Anglia, a fost dus la un spital din Swindon după o căzătură. Înainte ca medicii să-l supună unor investigații amănunțite, românul a uitat de durerile provocate de

Curba randamentelor din România s-a deplasat în sus săptămâna trecută, cu circa şapte puncte de bază, evoluţie în convergenţă cu cele din pieţele internaţionale, influenţată şi de accelerarea inflaţiei pe plan intern, a declarat Andrei

Vremea se va menţine în general închisă şi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Meteorologii anunţă ploi abundente, lapoviţă şi ninsori. Miercuri, precipitaţiile se extind in jumătatea de est a ţării. Conform

Un caz cutremurător, care arată că tragedia „Colectiv” nu ne-a învăţat nimic, s-a petrecut la Tulcea. Citește mai

Secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrîncea, a anunţat că decizia Consiliului Republican al PSRM din 12 aprilie specifică clar condiţiile în baza cărora socialiştii sunt gata să formeze majoritate parlamentară şi coaliţia de

Autorităţile austriece au efectuat percheziţii în întreaga ţară, marți, într-o operațiune care vizează 32 de persoane ce sunt suspectate de activităţi neonaziste, potrivit Ministerului Justiţiei din această țară. Coaliţia aflată la

Venitul salarial lunar al unui angajat care ocupă funcţia de corporate affairs manager care lucrează într-o multinaţională de pe piaţa locală variază între 24.500 şi 39.500 de lei brut pe lună, arată datele din piaţa de

Spălătoria şi curăţătoria ecologică Blue Lagoon Clean, înfiinţată în 2013 printr-o in­ves­tiţie de 100.000 de euro, a înregistrat afa­ceri de 3 milioane de lei (630.000 de euro) în 2018 şi aşteaptă o creş­te­re de 40% a cifrei de

La jumătatea secolului IV, văzând cum creștinismul prosperă în Persia, având numeroase biserici, preoți și episcopi, adepții vechii religii a lui Zoroastru și evreii s-au aliat își l-au convins pe împăratul Shapur al II-lea (309-379) să

Părintele Constantin Necula a declarat că este solidar cu poporul francez, care trece prin momente dificile în urma incendiului de la

Bursa de la Bucureşti (BVB), opera­torul pieţei de capital din România, a anunţat că pe 17 aprilie 2019 intră la tranzacţionare o nouă emisiune de obligaţiuni a Bittnet Systems (BNET) pe sistemul alternativ de