Tragedie în fotbalul românesc! Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă, a murit la doar 33 de ani 30.09.2022

30.09.2022 Tragedie în fotbalul românesc! Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă, a murit la doar 33 de ani Fotbalul românesc este în doliu. Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de partide în prima ligă, a încetat din viață, vineri dimineață, la doar 33 de ani. Acesta era internat în stare critică la Spitalul […] The post Tragedie în



Tragedie în fotbalul românesc! Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă, a murit la doar 33 de ani

Fotbalul românesc este în doliu. Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de partide în prima ligă, a încetat din viață, vineri dimineață, la doar 33 de ani. Acesta era internat în stare critică la Spitalul […] The post Tragedie în fotbalul românesc! Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă, a murit la doar 33 de ani appeared first on Cancan.

Tragedie în fotbalul românesc! Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă, a murit la doar 33 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La 31 octombrie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 39.843 milioane euro, faţă de 41.216 milioane euro la 30 septembrie 2021, a informat luni

Un tânăr de 22 de ani, cetățean român, a decedat duminică, 31 octombrie, într-un tragic accident rutier, în urma unei coliziuni frontale în municipiul Pizarra. Potrivit unor surse, alte patru persoane au fost

Sergio Ramos, fundașul spaniol în vârstă de 35 de ani, nu a debutat încă la PSG, deși este de patru luni la Paris, accidentările trăgându-l mereu înapoi. Varianta despărțirii „nu mai este science fiction”. A jucat 16 ani la Real Madrid,

Preşedintele Klaus Iohannis participă la Summitul liderilor mondiali din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP26) care are loc la Glasgow, în Scoţia. La conferinţă este prezent şi preşedintele Statelor Unite

Peste 1.300 de călărăşeni au fost sancţionaţi în ultima săptămână în cadrul raziilor realizate de peste 900 de poliţişti. Amenzile aplicate însumează 430.000 de

Rezervele valutare ale BNR s-au redus cu 1,37 miliarde de euro în octombrie faţă de septembrie, la 39,8 miliarde euro. Plăţile scadente în noiembrie, în contul datoriei publice, ajung la 83 milioane de

Forțele Aeriene Române intervin în județul Bacău pentru a-i sprijini pe pompierii care încearcă să stingă incendiul de pădure din zona Oituz. Misiunea se execută la solicitarea Departamentului

Senatorul Ion Iordache a anunţat marți, 2 noiembrie, că a decis să demisioneze din grupul parlamentar al liberalilor, rămânând neafiliat politic, relatează Agerpres. Numărul demisiilor din grupul parlamentar al PNL a ajuns la 15. Într-un anunț

Sory Diarra, tânărul atacant al celor de la Petrolul Ploiești, interviu în exclusivitate pentru

În mai puţin de o lună de la începutul livrărilor, Dacia Spring, primul automobil electric al mărcii româneşti deţinute de grupul Renault, a ajuns deja la primii 1.000 de clienţi din ţara

Carmen Veronica Steiciuc, directorul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, a murit, luni, la Spitalul Județean de Urgență Suceava din cauza complicațiilor suferite ca urmare a infectării

MedLife a publicat pe site-ul propriu un calculator prin care pacienţii pot verifica suma pe care trebuie să o plătească în plus pentru diverse intervenţii medicale pentru care merg deja cu bilet de trimitere. Casa Naţională de Sănătate (CNAS)

Episodul înjurăturilor dintre Săpunaru și ciracii lui Mititelu junior a luat fața meciului. C-așa-i în fotbal! În fotbalul nostru Te uiți la meci. Meciul este frumos, chiar este. Are ritm, ocazii de poartă, jucătorii pun osul. Rapidul joacă

Talibanii au anunţat marţi că doar moneda afgană va fi folosită la fiecare plată în Afganistan. Decizia ar putea afecta și mai mult națiunea, care se confruntă cu o criză umanitară și cu o economie adusă în pragul colapsului de retragerea

Cele mai mari cote din lume, doar la Mozzart Bet Wolfsburg – RB Salzburg (ora 19:45) cota 2.55 Wolfsburg este în revenire de formă, după victoria din ultima etapă de Bundesliga cu Leverkusen și ar fi cazul să înceapă să câștige și în Liga

Romgaz a anunţat marţi seară la Bursa de Valori Bucureşti că administratorii societăţii au avizat achiziţia a 50% din perimetrul Neptun Deep de la ExxonMobil, informează Ziarul Financiar. Tranzacția

Anamaria Prodan se află în plin divorț cu Laurențiu Reghecampf, însă încearcă să lase toate problemele în urmă. Impresara a fost filmată în timp ce se săruta cu un bărbat influent din sport la o petrecere în Dubai. Vedeta se află în

Social-democratul Sorin Grindeanu a ajuns preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor pe mâna USR, susţine deputatul liberal Florin Roman, într-o postare pe contul său de

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, în plenul de miercuri proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă elaborată de ministrul Dezvoltării Cseke Attila care rezolvă pe termen lung problema creşterii preţurilor materialelor de

O infrastructură adecvată traficului actual, curăţenie şi eveni­mente pentru comunitate – sunt câteva dintre măsu­rile care ar putea trans­for­ma zona centrală a Ca­pitalei într-un punct de atracţie pen­tru bucu­reş­teni, dar şi