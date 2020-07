Tragedie în Filiaşi. Familia nu are bani să înmormânteze un tânăr căruţaş mort într-un cumplit accident 10.07.2020

10.07.2020 Tragedie în Filiaşi. Familia nu are bani să înmormânteze un tânăr căruţaş mort într-un cumplit accident Poliţiştii din Filiaşi au fost sesizaţi, azi noapte, că pe DE 79, în apropiere de limita cu judeţul Gorj, s-a produs un grav accident rutier. În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat de 52



Tragedie în Filiaşi. Familia nu are bani să înmormânteze un tânăr căruţaş mort într-un cumplit accident

Poliţiştii din Filiaşi au fost sesizaţi, azi noapte, că pe DE 79, în apropiere de limita cu judeţul Gorj, s-a produs un grav accident rutier. În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat de 52 de ani, din Filiaşi, care conducea un autoturism dinspre Tânţăreni spre Filiaşi, nu ar […] The post Tragedie în Filiaşi. Familia nu are bani să înmormânteze un tânăr căruţaş mort într-un cumplit accident appeared first on Cancan.ro.

Tragedie în Filiaşi. Familia nu are bani să înmormânteze un tânăr căruţaş mort într-un cumplit accident

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Verigheta este un simbol al legăturii dintre logodnici sau al uniunii contractate prin căsătoria a două persoane. Toată lumea ştie că se poartă pe degetul inelar, însă aceasta nu este singura regulă pe care mirii trebuie să o respecte. Iată

Florin Pastramă este extenuat din cauza lui Brigitte. Fostul oncurent de la Fermă a mărturisit că soția lui vrea să facă amor cu el de trei ori pe zi. Luna viitoare, pe 7 iulie, proaspăta doamnă Pastramă se va căsători religios cu Florin și

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Vaslui - Se publica notele de catre Ministerul Educatiei pentru elevii de clasele a 8-a care au dat examenul in acest an. Emotiile au atins cote maxime. Citește mai

Ungaria şi Croaţia au încheiat un acord de creare a unui grup comun de lucru pentru analizarea posibilităţii integrării pieţelor de gaze ale celor două ţări, a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului Peter Szijjarto,

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Vrancea - Se publica notele de catre Ministerul Educatiei pentru elevii de clasele a 8-a care au dat examenul in acest an. Emotiile au atins cote maxime. Citește mai

Cluburile de fotbal AC Milan şi Inter Milano au căzut de acord în privinţa demolării stadionului San Siro şi a construirii unei noi arene, a anunţat luni France Football. Cele două mari cluburi din Milano

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că începând de marți, de la ora 10, se pot face noi înscrieri în programul „Rabla pentru electrocasnice”. Prin acest program se pot obține vouchere de până la 400 de lei pentru

Ion lliescu a ajuns, din nou, la spital în această dimineaţă. Fostul preşedinte al României a acuzat probleme la inimă şi a ajuns pe mâinile medicilor, potrivit Spynews. Citește mai

Codrin Ştefănescu a anunţat că marţi, la ora 12,30, îşi va depune candidatura pentru funcţia de secretar general al PSD, adăugând că toate acţiunile sale "sunt pentru binele

Antreprenorii români utilizează cel mai mult tehnologiile digitale comparativ cu omologii lor din celelalte state din Europa Centrală şi de Est, astfel că 64% dintre aceştia şi-au proiectat deja o strategie pentru digitalizare, un procent dublu

Deţinutul de la Penitenciarul Găeşti care a evadat marţi, în jurul prânzului, de la un punct de lucru din Băleni a fost prins, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmboviţa. UPDATE - ora 21.45: Ion Caramalău, în vârstă de

Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu reprezentanța Institutului Cultural Român de la Madrid și cu Patrimoniul Național al Spaniei (organism public care se ocupă de administrarea

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu şi-a publicat noua declaraţie de avere. În decurs de un an, liderul ALDE i-a donat soţiei sale, Loredana Popescu Tăriceanu, două apartamente şi şi-a împrumutat colegul de partid, Daniel Barbu,

Deschiderea unităţii din Bucureşti îi aşteaptă pe clienţi cu promoţii şi acţiuni speciale. În ziua inaugurării vor fi reduceri de peste 20% la articole nealimentare, dar şi la cele alimentare, precum mezeluri, lactate, dulciuri şi altele, a

George Clooney va regiza şi va interpreta rolul masculin principal într-un lungmetraj produs de Netflix care se inspiră din romanul "Good Morning, Midnight", publicat de scriitoarea americană Lily

Dezoltatorul imobiliar Ceetrus (fostul Immochan) anunţă finalizarea lucrărilor la cea de-a treia fază a proiectului de birouri Coresi Business Park din Braşov, în urma unei investiţii de 14 milioane de

Femeile Apatani din Arunachal, Pradesh, sunt marcate pe faţă cu tatuaje negre, iar după ce au prima menstruaţie li se introduc dopuri negre în nas, conform informaţiilor obţinute de fotograful Cezary Wyszynski. Citește mai

Beth Chapman a murit la 51 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Vedeta a fost diagnosticată cu această boală incurabilă în 2017. Beth Chapman, care a apărut ani la rând, alături de soțul ei în celebrul show ”Dog, vânătorul de

Pentru opt din zece francezi, un cuplu homosexual este capabil să-și îndeplinească rolul de părinți la fel ca un cuplu heterosexual. Aceasta este o imagine nouă care reiese din ultimul sondaj IFOP privind acceptarea homosexualității, făcut

Pentru iubita lui Cristi Manea meciul cu Franţa U-21, care a trimis naţionala de tineret în semifinalele Campionatului European, va fi mereu unul de tristă