Tragedie în Brăila. Medic de familie, ucis de noul coronavirus. Femeia avea doar 62 de ani 21.08.2020

21.08.2020 Tragedie în Brăila. Medic de familie, ucis de noul coronavirus. Femeia avea doar 62 de ani Un medic de familie de 62 de ani din Brăila a devenit primul deces din rândul cadrelor medicale din acest județ. Femeia a murit în noaptea de joi spre vineri la un spital din Bucureşti. Aurelia Galiti era internată la Institutul de



Tragedie în Brăila. Medic de familie, ucis de noul coronavirus. Femeia avea doar 62 de ani

Un medic de familie de 62 de ani din Brăila a devenit primul deces din rândul cadrelor medicale din acest județ. Femeia a murit în noaptea de joi spre vineri la un spital din Bucureşti. Aurelia Galiti era internată la Institutul de Penumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti. Aparent, victima s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 şi […] The post Tragedie în Brăila. Medic de familie, ucis de noul coronavirus. Femeia avea doar 62 de ani appeared first on Cancan.ro.

Tragedie în Brăila. Medic de familie, ucis de noul coronavirus. Femeia avea doar 62 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un avion militar spaniol, F-18, s-a apropiat periculos de mult de un Boeing al TAROM care se pregătea de aterizare la Madrid. incidentul a avut loc în octombrie anul trecut, iar informaţiile au fost date publicităţii vineri de Comisia de investigare

Margaret Thatcher, prima femeie premier în Marea Britanie, a fost unul dintre politicienii cu care s-a sfătuit Mihail Gorbaciov, liderul Uniunii Sovietice. În 1987, încurajat de ea, acesta a semnat Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare,

ATP Cincinnati // Gesturile reprobabile ale lui Nick Kyrgios (24 de ani, 44 ATP) n-au mai rămas fără repercusiuni. Australianul a fost sancționat cu o amendă uriașă pentru scandalul provocat în meciul de joi dimineață contra rusului Karen

Mai mulţi turişti din Alba Iulia au rămas, sâmbătă noapte, pe o autostradă din Bulgaria, după ce autocarul cu care se întorceau din vacanţa din Grecia, s-a defectat. Oamenii au reclamat faptul că reprezentanţii agenţiei de turism au trimis

Procurorii au început, duminică, urmărirea penală pentru omor calificat, în cazul atacului de la Spitalul de Neuropsihiatrie Săpoca. Suspectul nu a fost încă audiat, el fiind sedat şi supravegheat de poliţişti. După audiere, procurorii ar

La categoria I Joker va fi un report de peste 14,15 milioane de lei (circa 3 milioane de euro) pentru tragerea care va avea loc pe 18 august, arată Loteria Română într-un comunicat. La Loto

Gruparea Statul Islamic a revendicat duminică atentatul sinucigaş soldat cu cel puţin 63 de morţi şi 182 de răniţi, sâmbătă seara, la o nuntă, la Kabul, capitala Afganistanului, relatează

Jucătoarea rusă de tenis Svetlana Kuznetsova a învins-o în semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, Ohio, pe australianca Ashleigh Barty, care ar fi redevenit lider mondial în cazul în care ar

Meli Melo Paris, conceptul românesc de retail lansat pe piaţă de aproximativ 25 de ani de antreprenori francezi, urmează să lanseze o nouă platformă online, care va putea deservi mai multe ţări, a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live,

Preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, critică administraţia PSD pentru faptul că nu se ocupă de problema termoficării oraşului

Flagship-urile Huawei, lăudate pentru performanţa impresionantă a camerei foto, au lăsat de dorit în ultimii ani la nivelul înregistrărilor video, rămânând în urma rivalilor săi la acest capitol. Tocmai de aceea, chinezii au anunţat lansarea

Există persoane care își pun încrederea în ceilalți de cele mai multe ori. Astfel, unele semne zodiacale au nevoie de o anumită persoană care să îi ajute tot timpul să iasă din impas. Publicația

Procuratura a fost cea mai afectată de capturarea statului, de aceea trebuie făcute reforme profunde în justiţie. Prezent la dezbaterile publice cu tema: „Totalurile primei sesiuni a noului Parlament: pro şi contra”, organizate de Agenţia de

Un tribunal penal egiptean a condamnat luni şase persoane la moarte şi alte 41 la închisoare pe viaţă, în baza unor acuzaţii legate de terorism, informează DPA. Curtea penală din Cairo a condamnat

CFR Cluj va evolua astăzi în prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor contra cehilor de la Slavia Praga. Partida se joacă de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și transmisă de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de

Britanicul Neil Campbell, de profesie arhitect, a intrat în Cartea Recordurilor după ce a reușit să se deplaseze cu o viteză de 280 km/h pe bicicletă.E adevărat, nu numai prin forțe proprii, dar realizarea rămâne valabilă.Pe 17 august, Neil

Cei 200 de mii de turişti care şi-au petrecut minivacanţa de Sfânta Maria pe litoral au lăsat în hoteluri şi restaurante peste 25 de milioane de euro, un profit record, cu mult peste încasările

Un autobuz care efectua curse regulate Vaslui - Albeşti a fost implicat, miercuri, într-un accident rutier la ieşirea din municipiul Vaslui, pe DN24, în localitatea Muntenii de Jos. Potrivit purtătorului

Franck Ribery (36 de ani, extremă stânga) a semnat cu Fiorentina un contract valabil pe două sezoane. #WelcomeLegend️@FranckRibery #ForzaViola #QuestaÈFirenze ️ pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019

Fondurile de private equity au investit anul trecut în regiune 2,7 mld. euro, din care România a primit doar 11,5% din bani, adică 311 milioane de euro. La polul opus, Polonia şi Cehia au primit fiecare mai bine de un sfert din