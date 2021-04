Tragedie imensă în lumea artistică românească. A murit tenorul Corneliu Murgu 27.04.2021

27.04.2021 Tragedie imensă în lumea artistică românească. A murit tenorul Corneliu Murgu Corneliu Murgu, marele tenor și fostul director al Operei din Timișoara, a murit pe 27 aprilie, chiar în ziua când împlinea 74 de ani de la primul spectacol. Artistul, care a condus Opera din Timișoara […] The post Tragedie imensă în lumea



Tragedie imensă în lumea artistică românească. A murit tenorul Corneliu Murgu

Corneliu Murgu, marele tenor și fostul director al Operei din Timișoara, a murit pe 27 aprilie, chiar în ziua când împlinea 74 de ani de la primul spectacol. Artistul, care a condus Opera din Timișoara […] The post Tragedie imensă în lumea artistică românească. A murit tenorul Corneliu Murgu appeared first on Cancan.

Tragedie imensă în lumea artistică românească. A murit tenorul Corneliu Murgu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Patria Bank a încheiat primul trimestru (T1) din 2020 cu o pierdere netă de 2,4 mil. lei, cu 6% mai mare decât cea din perioada similară a anului trecut, în contextul impactului pandemiei

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a staţionat ieri la 2,44%, potrivit datelor

China încă se confruntă cu „marea provocare” a unui potenţial al doilea val de infecţii cu COVID-19, deoarece nu s-a înregistrat o imunizare de grup în rândul comunităţii, a avertizat unul

SeedBlink, platforma de crowdfunding pentru start-up-urile româneşti din IT, se autolistează astăzi pentru a atrage fondurile necesare dezvoltării locale şi

Au fost înregistrate 34 cazuri noi de Covid-19 în provincia Jilin, în nord-estul Chinei, ceea ce a determinat autoritățile să instituie o nouă carantină. China a decis să impună din nou izolarea, de data aceasta pentru 108 milioane de oameni,

Țările din sud-estul Europei şi din Orientul Apropiat se sufocă din cauza unui val de căldură timpurie la care trebuie să se adapteze locuitorii încă afectaţi de măsurile de izolare. CITEȘTE ȘI: MEDICUL VIRGIL MUSTA, AVERTISMENT PENTRU

Industria românească a scăzut cu 12,4% în martie 2020, a patra cea mai mare cădere din Uniunea Europeană şi cea mai grea lună pentru industrie de când aceasta a intrat pe un trend descendent. Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei

Un procent de 65% dintre cei 30.000 de clienţi cu cereri de amânare a ratelor soluţionate deja de BCR au preferat opţiunea de amânare oferită de bancă, cu trei luni, în timp ce 35% au optat pentru varianta oferită prin Ordonanţa de Guvern

Dezvoltatorul imobiliar Rock Development a început în luna martie lucrările la proiectul rezidenţial Avrig Park Residence, în zona Bucur Obor din Bucureşti, o investiţie evaluată la 30 milioane euro, prima etapă a complexului urmând să fie

Retailerul german Kaufland, liderul pieţei locale de comerţ alimentar după cifra de afaceri, anunţă deschiderea primului hipermarket din Dej (jud. Cluj), compania bifând astfel 131 de magazine pe plan

Nume: Almighty Volume Keys Platformă soft: Google Android Preţ: gratis / 2,5 $ Dezvoltator: Martin Sellergren Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor să modifice funcţionalitatea tastelor de volum de pe smartphone-urile lor cu

Bayern Munchen, liderul Bundesliga, a efectuat o mutare importantă astăzi: bavarezii i-au prelungit contractul portarului Manuel Neuer (34 de ani). Noua înțelegere semnată de portarul german va fi valabilă până pe 30 iunie 2023, dată la care

Aşa după cum era de aşteptat, şi cele mai recente sondaje de opinie publică au reconfirmat constanţa tendinţei de scădere în opţiunile electoratului ale PNL, scrie Mircea Morariu pe blogul său de pe

Echipa de fotbal CFR Cluj a anunțat miercuri pe pagina de Facebook că a reluat antrenamentele după mai multe săptămâni de pauză din cauza pandemiei de coronavirus. Antrenorul liderul din Liga 1, Dan Petrescu, a purtat mască la ședința de

Celebrul bucătar Gordon Ramsay (53 de ani) a visat mult timp la o carieră de fotbalist profesionist. O accidentare gravă l-a obligat să abandoneze sportul, în timp ce Ally McCoist și Derek Ferguson jucau la prima echipă. El a ajuns în elita

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a supus aprobării Guvernului proiectul de act normativ cu ajutorul cărora marile companii vor primi ajutoare de stat similare celor acordate prin IMM

Mirela Vaida este o mamă și o soție fericită și împlinită. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsă de fiul ei cel mic, Tudor, așa că a împărtășit bucuria cu fanii ei. Micuțul a împlinit de curând 1 ani și a făcut deja primii pași.

Cel mai mare producător de aur din Rusia a anunţat joi decesul unuia dintre cei aproape 1.200 de salariaţi ai săi contaminaţi cu noul coronavirus la o mină de aur din Siberia,

Simona Gherghe a fost întotdeauna sinceră în ceea ce privește viața ei de familie. Vedeta s-a bucurat de perioada de izolare, asta pentru că i-a oferit timp să stea cu cei doi copii. Vedeta a dezvăluit cât de greu le-a fost celor doi să se

Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" se va redeschide pentru public de la 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului. "Ce cadou mai plăcut poate oferi Muzeul Antipa copiilor decât redeschiderea