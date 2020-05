Tragedie! Fostul fotbalist Sorin Pop a murit la doar 40 de ani. În 2000 a suferit un infarct, chiar pe teren 08.05.2020

08.05.2020 Tragedie! Fostul fotbalist Sorin Pop a murit la doar 40 de ani. În 2000 a suferit un infarct, chiar pe teren Lumea sportului românesc este în doliu după ce fostul fotbalist Sorin Pop a încetat din viață la doar 40 de ani. A murit la Târgu Mureș, acolo unde locuia de o bună perioadă. Pe 22 septembrie 2000, a suferit un stop cardiac, pe terenul de joc.



Lumea sportului românesc este în doliu după ce fostul fotbalist Sorin Pop a încetat din viață la doar 40 de ani. A murit la Târgu Mureș, acolo unde locuia de o bună perioadă. Pe 22 septembrie 2000, a suferit un stop cardiac, pe terenul de joc. Și-a revenit, dar a avut grave probleme cu inima, […]

