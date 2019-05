Tragedie fără margini. O femeie a murit arsă de vie 13.05.2019

O femeie de 83 de ani, imobilizată la pat, a murit, în urmă cu puțin timp, după un incendiu a izbucnit în locuinţa ei. Tragedia s-a întâmplat în comuna Cătunele, iar din primele informații incendiul a fost generat, cel mai probabil, de la o țigară. Un vecin care a văzut tragedia, a făcut un apel […] The post Tragedie fără margini. O femeie a murit arsă de vie appeared first on Cancan.ro.

