Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani a fost găsit spânzurat de calorifer în apartamentul în care locuia 09.09.2022

09.09.2022 Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani a fost găsit spânzurat de calorifer în apartamentul în care locuia Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani, din Petroşani, judeţul Hunedoara, a fost găsit mort în apartamentul în care locuia, după ce s-a spânzurat de un calorifer. Poliţiştii nu au găsit însă un bilet […] The post Tragedie



Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani a fost găsit spânzurat de calorifer în apartamentul în care locuia

Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani, din Petroşani, judeţul Hunedoara, a fost găsit mort în apartamentul în care locuia, după ce s-a spânzurat de un calorifer. Poliţiştii nu au găsit însă un bilet […] The post Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani a fost găsit spânzurat de calorifer în apartamentul în care locuia appeared first on Cancan.

Tragedie cumplită! Un tânăr de 24 de ani a fost găsit spânzurat de calorifer în apartamentul în care locuia

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CSA Steaua bifează o premieră, are două echipe deja calificate în play-off-ul Ligii Elitelor de la U16 și U19, în primul an de la revenirea în aceste competiții. După ce în acest an a făcut cel mai mare salt în clasificarea FRF a

Ordonanţa de compensare a facturilor la energie nu are nevoie de norme de aplicare, este în vigoare şi va fi aplicată de la 1 noimebrie, a declarat miercuri ministrul demis al Energiei Virgil Popescu, la Digi24, care a contrazis astfel infomaţiile

Selecționerul a prins momentul favorabil și se agață de termenele unui contract făcut prost, de parcă la FRF n-ar exista calendare în birouri. Așadar, batem Armenia și selecționerul ne transmite că el în noiembrie oricum pleacă, pentru că

Fabrica de motoare electrice şi echipamente de acţionare şi control pentru motoare electrice Nidec de la Oradea, deţinută de grupul japonez Nidec, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 134,6 mil. lei (27,9 mil. euro), în scădere cu 17%

Jurnalistul Darius Martinescu a murit, miercuri, după o luptă grea cu o boală cumplită. Vestea tragică a morții sale i-a întristat pe colegii de breaslă, precum și pe cei care l-au cunoscut, potrivit gândul.ro „Astăzi […] The post

Republica Moldova va declara stare de urgenţă în sectorul energiei din cauza deficitului de gaze naturale şi absenţei unui nou acord de energie cu grupul rus Gazprom, a declarat miercuri vicepremierul Andrei Spînu, transmite agenția Reuters,

Sorin Cîmpeanu, consideră că Direcţia de Sănătate Publică Ilfov îşi depăşeşte atribuţiile legale şi încalcă Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Ordinul comun al

Gigi Beacli, patronul FCSB-ului, a venit cu o nouă serie de declaraţii în ceea ce priveşte noile restricţii impuse de pandemia de

Liderul partidului de guvernământ din Polonia, Jarosław Kaczyński, va demisiona din funcţia de vicepremier la începutul anului 2022, potrivit agenţiei de presă de stat PAP. Preşedinte al

Tribunalul Bucureşti a pronunţat recent o primă sentinţă într-un proces în care s-au judecat Geanina Staicu-Avram (Jamila) şi Laura Laurenţiu, două dintre cele mai renumite gospodine de pe Youtube. Jamila are peste 1,5 miliaone de urmăritori

67.853 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, joi, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Aproape 35.000 de

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, Teodor Negulescu, a declarat, miercuri, că, în cazul în care măsura închiderii şcolilor nu va funcţiona, autorităţile vor fi nevoite să apeleze la carantinarea

Premierul interimar, Florin Cîțu spune că România a pierdut în acest an fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR şi rapide antigen pentru depistarea infecţiei cu

Cristiano Ronaldo (36 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, este și un veritabil pasionat al bolizilor de lux. Așa se explică investiția de 10 milioane de euro a lusitanului într-un Bugatti Centodieci, o ediție

În 2002, pe vremea în care era în mare vogă trupa ”Simplu” din care făcea parte Smiley, artistul oferea un interviu incendiar. Iubitul Ginei Pistol dezvăluia, la vremea repectivă, detalii picante din intimitatea sa. Acum […] The post

PSD cere instituţiilor statului să se sesizeze şi să ancheteze modul în care a gestionat Ioana Mihăilă, fost ministru al Sănătăţii, inclusiv faptul că demnitarul ar fi „ratat” achiziţia de teste COVID-19 în valoare de 4,7 milioane de

Încet-încet, lumea a uitat de valul arab care a străbătut Europa, precum o contra cruciadă. Dar chiar dacă nu se mai pomeneşte nimic nu înseamnă că acesta nu va produce efecte. Astfel, de la Müller

404 copii români sunt internaţi în spitale cu COVID-19, 38 dintre ei în secţii de Terapie Intensivă, a anunţat vineri şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. 396 de ventilatoare din depozitele Unifarm vor fi transferate

Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, deţinut de italienii de Grisport, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 263,3 mil. lei (54,6 mil. euro), în scădere cu 15% faţă de anul anterior, când compania a avut

73.377 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Puţin peste 39.000 de persoane au fost