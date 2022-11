Traficul rutier va fi restricţionat de luni pe DN7 pentru efectuarea unor lucrări 06.11.2022

Începând de luni, de la ora 7.00, vor fi instituite restricţii de trafic pe DN 7, între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, unde vor avea loc lucrări la podul peste râul Topolog.

De 1 decembrie se va putea circula în premieră de la Sibiu la Cluj pe autostradă după ce va fi deschisă circulaţia pe lotul al doilea de 24 km al autostrăzii A10

Acest Chindia - CFR de sâmbătă, 0-1 la Ploiești, a fost și el stricat de arbitri! Nimic nou sub soare, vom mai asista la asemenea meciuri până când nu se va introduce VAR în Liga 1. E însă greu de precizat când se va întâmpla minunea din

Nici nu au ajuns bine miliardele de la Uniunea Europeană în conturile guvernului, că PNL și PSD au și început să se certe de la ei. Social-democratii insistă cu modificarea PNRR, iar Marcel Ciolacu îl ironizează pe Florin Cîțu. Liberalul, la

Artiștii din spatele festivalului Love Parade, pionierii genului techno și impresarii celor mai mari cluburi din capitala Germaniei cred că sprijinul UNESCO este vital pentru a asigura viitorul genului muzical contracultural. Aceștia susțin că

Un angajat al Ambasadei Regatului Unit la Berlin, David S., paznic la poarta misiunii, suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, căreia i-ar fi trmis informaţii despre regat şi Germania, este ameninţat de o extrădare în ţara sa de origine,

Echipa națională de tenis masculin a României va înfrunta echipa Spaniei în calificările Cupei Davis 2022. România nu a avut noroc la tragerea la sorți de astăzi. „Tricolorii”, care au trecut de Peru fără drept de apel în semifinalele

Până acum, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.786.036 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.462 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima

Un bărbat din Iaşi a fost condamnat de judecători să-i ceară scuze pe Facebook fostei soţii. Acesta trebuie să îi plătească femeii şi suma de 1.000 de euro daune

Aproape două treimi din populaţia Germaniei susţine vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 - o propunere care urmează să ajungă în curând în Parlamentul german, conform unui sondaj publicat

Adrian Mutu (42 de ani) e în cărți să preia echipa maghiară Kisvarda, locul doi în campionatul Ungariei. Kisvarda se află pe locul 2 în prima ligă din Ungaria, la două puncte de liderul Ferencvaros. Echipa a rămas recent fără antrenorul Joao

Un turist a fost mușcat de o viperă, duminică, pe creasta Pietrei Craiului, acoperită cu zăpadă. „Un caz atipic care ne arată că nimic nu este imposibil”, spun salvamontiștii într-o postare pe Facebook, în care laudă și

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. După ce artistul a cerut-o în căsătorie, fanii celor doi s-au întrebat când vor face pasul cel mare. Dacă despre nuntă nu s-a […] The post Ştefania şi

Gabriel Bugnar, un fost producător român de televiziune şi cofondatorul Tracia Caravan, a creat prima rulotă în România în propriul atelier de 100 de metri pătraţi, care a fost omologată în vara acestui an, iar acum plănuieşte să

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va alege un nou design pentru euro până în 2024. Va fi prima mare schimbare adusă bancnotelor în ultimii 20 de ani, iar banca va lua în calcul și părerea publicului în alegerea noului aspect,

Indicele MSCI EM Europe, dedicat pieţelor emergente europene, a suferit un declin de 8,9% în noimebrie, potrivit unei analize efectuate de societatea de brokeraj Wood &

Varianta Omicron a coronavirusului, identificată prima dată în Africa de Sud la sfârșitul lunii noiembrie, se transmite deja comunitar în regiunile Angliei, a confirmat luni ministrul britanic al sănătății, care a subliniat că este prea

Eroarea de pe bancnota de 20 de lei nu putea trece neobsevată. Din păcate, greșeala este prezentă pe toți banii aflați în circulație în România. Jurnalista Ana Iorga, cu un doctorat în lingvistică, susține, însă, […] The post Care

Avertismentele despre noua tulpină Omicron de coronavirus devin din ce în ce mai

Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis

FCU Craiova și Academica Clinceni se întâlnesc în etapa #19 din Liga