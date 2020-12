Traficul maritim a scăzut în 2020 faţă de 2019, însă este în creştere faţă de perioada 2015-2017. Industria maritimă îşi va reveni în 2021 şi va intra pe creştere. Piedica din România rămâne în continuare infrastructura 28.12.2020

28.12.2020 Traficul maritim a scăzut în 2020 faţă de 2019, însă este în creştere faţă de perioada 2015-2017. Industria maritimă îşi va reveni în 2021 şi va intra pe creştere. Piedica din România rămâne în continuare infrastructura Traficul maritim pe porturile româneşti a scăzut în primele 9 luni din 2020 faţă de 2019 cu aproape 10%, însă scăderea vine după un an record pentru industria maritimă românească. Deşi în scădere, traficul maritim pe porturile româneşti



Traficul maritim a scăzut în 2020 faţă de 2019, însă este în creştere faţă de perioada 2015-2017. Industria maritimă îşi va reveni în 2021 şi va intra pe creştere. Piedica din România rămâne în continuare infrastructura

Traficul maritim pe porturile româneşti a scăzut în primele 9 luni din 2020 faţă de 2019 cu aproape 10%, însă scăderea vine după un an record pentru industria maritimă românească. Deşi în scădere, traficul maritim pe porturile româneşti a rămas peste nivelurile înregistrate înainte de 2018.

Traficul maritim a scăzut în 2020 faţă de 2019, însă este în creştere faţă de perioada 2015-2017. Industria maritimă îşi va reveni în 2021 şi va intra pe creştere. Piedica din România rămâne în continuare infrastructura

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

La Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, delegaţia tricoloră a cucerit un total de 9 medalii în diferite probe. Acum, două dintre ele vor fi „rase“ şi acordate unor sportivi din alte

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) avertizează operatorii economici asupra unor activităţi ilegale de control desfăşurate de anumite persoane ce utilizează legitimaţii

Apar noi informații tulburătoare despre masacrul în urma căruia Marius Alin Alecu, zis „Bebino”, a fost măcelărit și s-a ales cu răni grave. Martorii bătăliei au povestit că totul a avut loc în zona Tei Toboc, cunoscută în conflictele

Paul Pintilie, conducătorul clubului de karate tradițional FC Ceahlăul Kaminari din Piatra Neamț și consilier municipal PNL, a murit vineri după amiază, 10 ianuarie 2020. Avea doar 56 de ani. Era la

Horoscop 11 ianuarie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 11 ianuarie 2020 – Berbec: Ai parte de o zi care te invită la așezarea unor experiențe la locul potrivit. Pentru asta, însă, trebuie să fi depus efortul de

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a fost întrebat sâmbătă dacă mercenarii cunoscuţi sub denumirea de Grupul Wagner luptă în Libia, a spus că, dacă există ruşi în Libia, nu reprezintă statul rus şi nici nu sunt plătiţi de stat, potrivit

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban au anunţat că susţin şi doresc declanşarea alegerilor anticipate, astfel încât alegerea unui nou Parlament să aibă loc, în varianta cea mai optimistă, o dată cu alegerile locale din

Războiul dintre Alex Velea și Abi Talent pare că nu se mai termină, fiecare zi aducând câte o nouă lovitură din partea unuia sau altuia. Ultima mutare a lui Abi Talent a fost încercarea de ai închide contul de Instagram lui Alex Velea. Disputa

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a murit în urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confruntă China, în timp ce alte șapte persoane se află în stare critică, anunță The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arată că

Cristina Țopescu a murit la finalul anului trecut! Ea a fost găsită moartă în casă, însă, duminică, 12 ianuarie, după ce o vecină a anunțat că nu o mai văzuse de anul trecut. Cristina Țopescu avea 59 de ani. În cursul serii de duminică,

Tarifele impuse de preşedintele american Donalt Trump pentru a reconfigura cele mai importante relaţii comerciale ale SUA au costat companiile americane 46 miliarde de dolari din februarie 2018, iar exporturile americane de bunuri atinse de tarifele

Sunt zeci de oameni doar în Bucureşti care au acuzat anul trecut compania Telekom că le-a falsificat semnătura pe contracte, apoi le-a facturat servicii sau produse pe care nu nici nu le-au cerut, nici nu le-au primit. Fenomenul a ajuns în atenţia

Affidea România a avut în 2018 afaceri de 181 mil. lei, cifră care include şi centrele Hiperdia, şi se află pe locul 5 în topul celor mai mari jucători din piaţa de servicii medicale

The post Ciornă automată appeared first on

Traficul se desfășoară la această oră, pe DN14, în Ruși, pe un singur

Ştiai că iaurtul are numeroase proprietăţi benefice pentru organism şi că ajută tranzitul intestinal? Nutriţioniştii recomandă acest aliment a fi introdus în alimentaţia zilnic, însă e vorba doar de cel natural, nicidecum de iaurt cu adaos

O analiză realizată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), pe autoturismele cu poliţe de răspundere civilă auto (RCA) a scos în evidenţă tendinţa producătorilor auto de a scădea capacitatea cilindrică a maşinilor, în

Temutul interlop Bebino, care a fost, recent, ”tranșat” de nepotul celebrului Napoleon, a fost și protagonistul unui incident violent care s-a petrecut pe litoral. „King Kong” din Berceni l-ar fi agresat pe un renumit afacerist din

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – AIAS a înregistrat în cursul anului trecut 14 accidente și incidente de aviație civilă la nivelul întregii

Fotbaliștii FCSB-ului s-au trezit cu noaptea-n cap și au ieșit pe terenul de antrenament în jurul orei 08:00, când afară era încă semi-întuneric! De la ora 12:45, roș-albaștrii au mai avut un antrenament cu mingea, iar ultima parte a zilei a